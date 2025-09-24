Nadie se conoce
San Sebastián
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00
No es para impacientes ni espectadores que reclamen un tema nítido. La bonaerense Milagros Mumenthaler ('La idea de un lago') no lo pone fácil con ... una película que sigue a Lina, una mujer enigmática y hermética, que nunca sabes si va a escaparse de su hija, subir con ella a un faro, conmoverse con una costurera o tirarse por un puente.
'Las corrientes'
-
Dirección Milagros Mumenthaler
-
Guion Milagros Mumenthaler
-
Intérpretes Isabel Aimé González Sola, Esteban Bigliardi
-
Fotografía Gabriel Sandru
-
Nacionalidad Suiza-Argentina
-
Duración 104 minutos
Hay otras muchas películas más agradecidas y centradas, así que no tenemos por qué quedarnos con la extraña Lina, sus manías, su trastorno, ese clic que hizo su cabeza en Ginebra y que le hace seguir con su vida como si estuviera muy lejos de allí. O mejor vencemos la incomodidad y vemos a Lina como ese misterio que somos todos (ya lo dice el grabado de Goya 'Nadie se conoce'), nos dejamos arrastrar por un artefacto hermoso, apreciamos un cierto aroma al 'Vértigo' de Hitchcock, nos abandonamos a la corriente de una obra ensimismada, somnolienta y tan irreal como nuestra realidad.
