Nuestro Gregorio

En EL DIARIO VASCO no somos cineastas. Pero sí informadores, especialistas en contar lo que pasa de la mejor manera posible. El 30 aniversario del ... asesinato de Gregorio Ordóñez («salvando las distancias, nuestro magnicidio donostiarra», verbaliza Ezquiaga) pedía un tratamiento especial. Y, encabezados por los jefes de la redacción David Taberna, Arantxa Aldaz y Javier Roldán, buena parte de los recursos humanos del diario se implicaron en dar forma a ese algo especial. Un reportaje más mimado, un mediometraje documental más ambicioso que lo que las prisas del periodismo suelen permitir.

El resultado se proyecta ahora en mitad de todo un Festival Internacional, entre películas con las que poco tiene que ver. 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' se sale de la tónica general porque, frente al cine de autor, es una obra en verdad colectiva, de equipo; porque, frente a preocupaciones formales, aquí sólo se busca, y logra, un nivel visual y sonoro digno; porque, frente a planteamientos más dispersos, va al grano, a contar su historia, que somos periodistas.

Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA Dirección y guion: David Taberna, Arantxa Aldaz, Javier Roldán.

Documental con la participación de: Ana Iríbar, Javier Ordóñez, Consuelo Ordóñez, Eugenio Damboriena, José Gabriel Mujika.

Duración: 40 m.

Desde el primer minuto de los 40 que dura, se esfuma la extrañeza de ver una pieza así en un contexto festivalero. Desde que Ana Iríbar, su viuda, confiesa que «no me gusta recordar la muerte de Gregorio, sino recordar al Gregorio vivo, divertido y apasionado que conocí», el espectador entra, y ya no sale, en los pormenores de un crimen que tanto nos tocó y sigue reverberando hoy. El concejal del PP al que todos veían como futuro alcalde era «un fenómeno irrepetible», un trabajador imparable, un hombre sin pelos en la lengua, incluso cuando la sombra de la muerte acechaba.

Es este un documental de testimonios, basado en la fuerza de los recuerdos y análisis de quienes vivieron alrededor de Ordóñez: la luminosa Ana Iríbar, su hijo, su hermana Consuelo, más el exdirector de DV y compañero de estudios José Gabriel Mujika y varios periodistas de la casa. Entre todos se trenza un relato intenso y rico. También emotivo y doloroso. Ordóñez sigue en el recuerdo y este documental quiere evocar con rigor y cercanía su historia, que es la nuestra.