Fotograma del documental sobre Gregorio Ordóñez. DV
Zinemira

Nuestro Gregorio

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:15

En EL DIARIO VASCO no somos cineastas. Pero sí informadores, especialistas en contar lo que pasa de la mejor manera posible. El 30 aniversario del ... asesinato de Gregorio Ordóñez («salvando las distancias, nuestro magnicidio donostiarra», verbaliza Ezquiaga) pedía un tratamiento especial. Y, encabezados por los jefes de la redacción David Taberna, Arantxa Aldaz y Javier Roldán, buena parte de los recursos humanos del diario se implicaron en dar forma a ese algo especial. Un reportaje más mimado, un mediometraje documental más ambicioso que lo que las prisas del periodismo suelen permitir.

