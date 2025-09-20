Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
New directors

Danny desencadenado

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

En el pase matutino de esta película que inauguraba, tras arrasar en Toronto, la sección New Directors, el Kursaal 2 estalló en aplausos en el ... momento en que la profesora encarnada por Saoirse Ronan, que no es que esté al borde de un ataque de nervios sino hundida totalmente en el caos, camino de la hecatombe anímico-psiquico-física, encierra en el sótano a la típica alumna repelente que atraviesa el habitual enamoramiento por su maestra. Nos encantó que la encerrara bajo llave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  2. 2 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  5. 5 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  6. 6 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  7. 7

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  8. 8

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  9. 9 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  10. 10

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Danny desencadenado