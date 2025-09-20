Danny desencadenado

En el pase matutino de esta película que inauguraba, tras arrasar en Toronto, la sección New Directors, el Kursaal 2 estalló en aplausos en el ... momento en que la profesora encarnada por Saoirse Ronan, que no es que esté al borde de un ataque de nervios sino hundida totalmente en el caos, camino de la hecatombe anímico-psiquico-física, encierra en el sótano a la típica alumna repelente que atraviesa el habitual enamoramiento por su maestra. Nos encantó que la encerrara bajo llave.

En realidad, estábamos actuando exactamente igual a como lo haría, tiempo después, la Junta de Padres del colegio. Apoyábamos una acción que sin ser exactamente la de una depredadora de niños sí que rezumaba cierto tufo a no muy políticamente correcta. Según los cánones, no puedes meter a dos de tus alumnos en el sótano de tu casa, esa que habías comprado con tu novio que te acaba de dejar por otra aunque sigue siendo el subdirector de la escuela donde trabajas.

Bad Apples Dirección: Jonathan Ezler.

Guion: Jess O'Kane basado en la novela de Rasmus Andersson.

Fotografía: Nea Asphäll.

Música: Chris Roe.

Intérpretes: Saoirse Ronan, Eddie Waller, Nia Brown.

Nacionalidad: Reino Unido.

Duración: 90 minutos

Quizás nuestros aplausos fueran imperdonables. Pero es que llevábamos como una hora riéndonos con esta comedia negra, muy negra y entristecida, que, sin que te des cuenta (pero dándotela perfectamente) va poniendo en solfa temas como la educación, el apoyo debido a los alumnos problemáticos y otras historias de solidaridad y empatía con las que la sociedad ha barnizado sus ganas de, precisamente, aplaudir a la profesora con dos alumnos encerrados en el subsuelo.

'Bad Apples' es un peliculón que surfea cómodo, muy cómodo, en aguas procelosas; lo mismo podría tener cabida, como tantos otros, en un festival de cine y derechos humanos que en una semana de terror

Medio nórdica medio británica, tiene lo mejor de cada casa. Y también lo peor. Dispara a dar y te derriba mientras aplaudes.