Anika escucha a las mascotas

S seleccionada para el Foro de Coproducción y el Latam (la sección que apoya a las obras latinoamericanas en postproducción), 'El mensaje' ganó en Berlín ... el Oso de Plata.



























Lógico. Tanto el premio como el constante apoyo recibido hasta poder ser coproducida por Argentina, Francia y Uruguay. La historia de esa niña que según los adultos que la acompañan en una furgoneta que cruza un país noqueado a saber por cuál penúltima o próxima crisis económica, posee un don entre sobrenatural y paranormal para entender lo que las mascotas nos dirían si nosotros las entendiésemos, está contada de manera prodigiosa, entre las tinieblas grises y las iluminaciones repentinas de un blanco y negro de increíbles texturas. Por eso deslumbra y acoquina a jurados y espectadores, a los que también jala no solo por su atmósfera, que de tan realista deviene surreal e irreal, sino por ese fliscorno y esa trompeta tan atristados que utiliza el músico de jazz Mauro Mourelos en la banda sonora. Claro que también le/nos sienta extraña, mágicamente, bien la continúa escucha de 'Always on my mind', en versión de The Pet Shop Boys.

Lógicos, sí, los apoyos y los premios recibidos. Parece, de buenas a primeras, filme de línea muy dura. Pero es pura fantasía. Realista.