Jose Ramon Soroiz firma en las dependencias del Festival en el Kursaal Jorge Fuembuena / Festival de San Sebastián

«Aún no me creo todo lo que está pasando»: el 'día después' del feliz Jose Ramon Soroiz

El primer actor premiado por una interpretación en euskera en 73 años de Festival volvió ayer al Kursaal para recuperar el galardón. Así vive el éxito el gran «tímido y querido» de la escena vasca

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:11

Es la primera vez en los 73 años de historia del Festival de Cine de Donostia que se premia a un actor por una interpretación ... en euskera. Jose Ramon Soroiz (Legorreta, 1951) seguía ayer feliz por la Concha de Plata, pero abrumado por lo que trae consigo. A Soroiz le encanta actuar, como ha acreditado en sus casi 50 años de carrera, pero huye de las entrevistas. Sin embargo, al sempiterno tímido le está tocando estos días hablar ante las cámaras y dar discursos desde los escenarios. «Deseo el mayor éxito a una película tan buena como 'Maspalomas', pero espero volver pronto a mi vida tranquila y a mi trabajo», dice.

