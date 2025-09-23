Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Las corrientes' | Sección oficial

«Es una mujer al borde del estallido, igual que Argentina»

Milagros Mumenthaler presenta 'Las Corrientes', un retrato íntimo sobre los deseos, la pertenencia y la fragilidad de una sociedad marcada por la apariencia

Naroa Ascunce

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:43

La cineasta argentina Milagros Mumenthaler describe a la protagonista de 'Las corrientes', la cinta con la que compite en Sección oficial, como «una mujer al ... borde del estallido, igual que su país». El filme explora cómo los anhelos individuales se cruzan con los mandatos sociales y económicos en una sociedad «ultracapitalista», donde la apariencia y el éxito funcionan como exigencias inevitables. «Me parecía interesante que el personaje, que necesita cambiar de vida, optara por esa vida de aparentar. Tiene fragilidades, pero también mucha fuerza, y transitar ese estado es muy valiente», explicó la directora.

