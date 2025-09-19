Coproducciones con Italia, EEUU, Suecia... Euskadi

La sección se abre con lo último de una profesora de Harvard que con su feroz y espléndido 'Tarde para morir joven' triunfó el Locarno ... 2018. Ella es Dominga Sotomayor, chilena y en 'Limpia' ha volcado al celuloide el guion que Gabriela Lizarralde extrajo de la novela de Alia Trabucco. Dice Dominga que no se trata de 'adaptar sino de 'adoptar'. Su película estará en Netflix en octubre pero su estreno para nosotros es aquí, en pantalla grande. Hoy mismo, al atardecer. Dominga ha cambiado sus códigos, hasta ahora todo era emoción y atmósfera, en 'Limpia' debe narrar adentrándose en las maneras de un thriller psicológico que comienza en una sede judicial.

La selección latinoamericana de 2025 termina con 'La misteriosa mirada del flamenco', maravilla de maravillas, premio Un Certain Regard en Cannes, dirigida por Diego Céspdes, galardonado en un programa Nest del Zinemaldia por 'El verano del león eléctrico'. Bordeando lo fantástico, denunciando el miedo que desencadena odio (o al revés), resulta que tres de sus 11 productores son vascos, Ander Barinaga-Rementeria, Xabier Berzosa y Ander Sagardoy.

Entre las de Dominga y Diego, diez películas más, incluyendo la que junto a 'La misteriosa mirada del flamenco' compartió el triunfo en Cannes, la colombiana (coproducida por Alemania y Suecia) 'Un poeta', absurda, trágica, divertida, herida, hiriente propuesta de Simón Mesa Soto. Entre Dominga (que filmó 'Correspondencias' con CarlaSimón), Simón y Diego, una de las grandes damas del cine iberoamericano, Lucrecia Martel, que buscó financiación en los Paises Bajos y en Dinamarca para el alarido que es 'Nuestra tierra'. Su punto de partida, la impactante imagen de un hombre sosteniendo una cámara y un arma para grabar un asesinato, el de un líder indígena.

Dominga, Diego, Simón, Lucrecia. Y el mexicano Fernando Eimbocke, con muchos premios MTV por sus videos musicales y el de la Fipresci por su gamberro y amargo peliculón 'Temporada de patos'. Presenta aquí 'Olmo'. Travesuras, caos y un sabor agrio.

84 minutos de Brasil en el SSIFF, los de 'Dolores', obra de Maria Clara Escobar, candidata al premio Sebastiane, codirigida por Marcelo Gómez y ya comprada pora su distribución internacioanalpor una gran compañía italiana, The Open Reel.

Dominga, Diego, Simón, Lucrecia, Fernando, Maria, Marcelo. E Iván, Iván Fund, autor del filme argentino-hispano-uruguayo que consiguió la plata en Berlin, 'El mensaje'. Crisis económica, poderes sobrenaturales, y una maravillosa capacidad para filmar.

13 cineastas latinoamericanos. Todos buenos. Todas valientes. Nayra Ilic García, magíster en Cine Documental de la Universidad de Chile, salta a la ficción con 'Cuerpo celeste', mencionada specialmente por el jurado del festival neoyorquino Tribeca y triunfadora absoluta en Santiago. Es la crónica de dos derrumbes, el de una familia y el de una dictadura tan atroz como otras, la chilena.

Crimen, una mina, un cadáver y una pulsión que tiene algo de sexo, algo de amor, algo de refugio, 'Cobre' de Nicolás Pereda, un mexicano que domina el fuera de campo y las elipsis. 13 cineastas. ¿El premio de HL? 35.OOO euros.