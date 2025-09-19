Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Horizontes Latinos

Coproducciones con Italia, EEUU, Suecia... Euskadi

Filmar hace daño y cuesta. Por eso las 12 rotundas películas que conforman esta sección se han apoyado en planes de financiación buscados por todo el planeta Tierra

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:21

La sección se abre con lo último de una profesora de Harvard que con su feroz y espléndido 'Tarde para morir joven' triunfó el Locarno ... 2018. Ella es Dominga Sotomayor, chilena y en 'Limpia' ha volcado al celuloide el guion que Gabriela Lizarralde extrajo de la novela de Alia Trabucco. Dice Dominga que no se trata de 'adaptar sino de 'adoptar'. Su película estará en Netflix en octubre pero su estreno para nosotros es aquí, en pantalla grande. Hoy mismo, al atardecer. Dominga ha cambiado sus códigos, hasta ahora todo era emoción y atmósfera, en 'Limpia' debe narrar adentrándose en las maneras de un thriller psicológico que comienza en una sede judicial.

