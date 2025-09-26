Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Photocall de la serie 'Zeru ahoak'.

Photocall de la serie 'Zeru ahoak'. Iñigo Royo
Festival de Cine de San Sebastián

«Teníamos claro que no queríamos hacer la misma serie»

Koldo Almandoz vuelve con 'Zeru Ahoak', un nuevo thriller que retoma el universo de 'Hondar Ahoak' y a uno de sus personajes más emblemáticos

Josu Collantes

Donostia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:26

Cinco años después del estreno de 'Hondar Ahoak', el donostiarra Koldo Almandoz regresa con 'Zeru Ahoak' (Bocas de cielo), una miniserie que se presenta en ... el Zinemaldia como proyección especial fuera de concurso. Se trata de un thriller que recupera al personaje de Nerea García, protagonista que regresa a una historia en la que el crimen y el misterio vuelven a entrelazarse. «Cuando terminamos la primera serie, ya teníamos una idea y un argumento para continuar con el personaje principal. Desde el primer momento vimos que la protagonista podía dar mucho más», ha asegurado Almandoz este viernes durante la rueda de prensa.

