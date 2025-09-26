Cinco años después del estreno de 'Hondar Ahoak', el donostiarra Koldo Almandoz regresa con 'Zeru Ahoak' (Bocas de cielo), una miniserie que se presenta en ... el Zinemaldia como proyección especial fuera de concurso. Se trata de un thriller que recupera al personaje de Nerea García, protagonista que regresa a una historia en la que el crimen y el misterio vuelven a entrelazarse. «Cuando terminamos la primera serie, ya teníamos una idea y un argumento para continuar con el personaje principal. Desde el primer momento vimos que la protagonista podía dar mucho más», ha asegurado Almandoz este viernes durante la rueda de prensa.

Compuesta por cuatro episodios, la serie tiene como protagonista a Nerea García, una mujer que, tras ser expulsada de la Ertzaintza, lleva cuatro años viviendo en aislamiento en Bilbao. Sin embargo, la aparición del cadáver de una mujer asesinada en un extraño ritual lleva a su antiguo jefe a solicitar su ayuda en la investigación. Lo que Nerea ignora es que los fantasmas del pasado la arrastrarán de nuevo a las cloacas de la ciudad.

Pese a ser la continuación de la serie estrenada en 2020, el director ha confirmado que esta nueva miniserie es una obra «muy diferente» a la anterior: «Teníamos claro que no queríamos hacer la misma serie». También ha señalado que desde el principio quiso centrar la historia en los personajes, para que la trama pase a un segundo plano y la historia de los personajes tome más relevancia. «Quería que fuese más urbana y más oscura que la anterior, por eso elegimos Bilbao», ha confesado Almandoz. Reafirmando el argumento del director, Marian Fernández, productora del filme, ha corroborado que el proceso de producción de la serie «no tiene nada que ver» con el de 'Hondar Ahoak', que se grabó durante la pandemia de 2020. «La producción de esta nueva serie ha sido mucho más cercana y se ha podido hacer en mejores condiciones, a la que nos enfrentamos en la anterior serie después del confinamiento», aseguraba la productora.

Inmersa en cuatro proyectos cinematográficos que se presentan en el festival, Nagore Aranburu, protagonista de la serie, ha señalado que, tras cinco años, Nerea García sigue siendo uno de sus personajes favoritos: «Cuando me comunicaron que volvería a interpretarla, me llevé una alegría increíble». Por su parte, la actriz Sara Cózar retoma el papel de Carmen, un personaje al que le tiene un gran cariño, aunque también le ha supuesto un reto, ya que debía interpretarlo en un dialecto del euskera distinto al suyo. En esta nueva entrega se incorpora Miren Gaztañaga, que se suma a la familia de la serie dando vida a Laura, una motera para la que, según confesó la actriz, tuvo como referente a Uma Thurman sobre la moto en Kill Bill.

Posible retorno

A pesar de que aún no se ha confirmado oficialmente una tercera entrega, la productora Fernández ha bromeado diciendo que todavía «no ha visto morir» al personaje de Nerea. En la misma línea, Almandoz ha reconocido que existen ideas y posibles argumentos para continuar la historia, aunque ha subrayado que la decisión no depende únicamente del director: para que la serie pueda avanzar es imprescindible contar con «interés y financiación». El cineasta ha cerrado su intervención reflexionando sobre el auge del sector en Euskadi: «La industria audiovisual atraviesa un momento muy efervescente. Estamos viviendo una fase muy positiva, pero no sabemos si dentro de uno o dos años seguiremos en la misma situación».