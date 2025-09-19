Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El arrebato de hielo del río que nos lleva

En Tabakalera, que da desde hace un tiempo, apellido a Zabaltegi, todo es posible, una gallina es la estrella de una de las películas y Zulueta regresa de entre los muertos

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:23

El premio Zabaltegi-Tabakalera de 20.000 euros que este año 2025 tendrá que decidir el jurado compuesto por Xabier Arakistain 'Arakis', indefinible e ilimitado ... comisario de arte en aventuras tan potentes como aquella recuperación de Iván Zulueta en el museo Artium, la productora francesa Yaël Fogiel, que ha recibido varios premios por su apoyo al cine que queda en los márgenes, y Line Langebek Knudsen, coguionista danesa de esa película sin otra vuelta de tuerca que es 'La chica de la aguja', tiene como objetivo último que la mejor de las películas presentadas en la sección logre llegar al público.En sala comercial. Es por eso que de esos 20.000 euros, 14.000 los recibe quien se atreve a distribuir ese filme.

