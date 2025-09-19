El arrebato de hielo del río que nos lleva

El premio Zabaltegi-Tabakalera de 20.000 euros que este año 2025 tendrá que decidir el jurado compuesto por Xabier Arakistain 'Arakis', indefinible e ilimitado ... comisario de arte en aventuras tan potentes como aquella recuperación de Iván Zulueta en el museo Artium, la productora francesa Yaël Fogiel, que ha recibido varios premios por su apoyo al cine que queda en los márgenes, y Line Langebek Knudsen, coguionista danesa de esa película sin otra vuelta de tuerca que es 'La chica de la aguja', tiene como objetivo último que la mejor de las películas presentadas en la sección logre llegar al público.En sala comercial. Es por eso que de esos 20.000 euros, 14.000 los recibe quien se atreve a distribuir ese filme.

23 aspirantes. Todos en los límites. Ahí donde hacer cine, duele. Algunos de esos límites nos resultan cercanos. Muy hermosa es, muy bien filmada está y muy desbordada de cine se siente 'Estrany riu', firmada por Jaume Claret Muxart y estrenada en la sección Orizzonti de Venecia. Alumno de la Elías Querejeta Zine Eskola, Jaume filma con pausado vértigo una historia de descubrimiento personal, de tibio arrebato. En la EQZE estudió también Paula Tomás Marques y en la Alexanderplatz presentó en la pasada Berlinale su exploración alrededor de una figura casi mitológica, una hechicera/santa/criatura de género no definido ni identificado que, lógicamente, fue perseguida por la Inquisición. El acto de filmar está continuamente presente en las imágenes tensas de esta película puesto que hay una pequeña troupe de peliculeros recién licenciados en esto del arte cinematográfico intentando contar la historia de 'Duas vezes Joao Liberada'. Todo el alumnado de la EQZE conocen a Sergio Oksman, magnífico documentalista de Sao Paulo. Porque para aspirar a ser cineasta hay que saberse de memoria y corazón 'Una historia para los Modlin' y 'O Futebol'. Esta vez debemos exprimir hasta el último plano 'Una película de miedo'. ¿Quién no querría entrar en un hotel de Lisboa casi abandonado y, soñando la pesadilla eterna de 'El resplandor', imaginar que vas a rodar eso, un film de terror?

No hay salas más propicias que las de TBK para el disfrute del cine de Lucile Hadzihalilovic, creadora de películas más allá del multiverso tal que 'Erwig', 'Evolution', 'Inocence'. No hay salas que puedan acoger con mayor mimo un filme tan delicado y atroz como 'La tour de glace', adaptación mefistofélica del cuento de Andersen. Su belleza, que congela los sentidos, fue merecedora al Oso de Plata a la mejor contribución artística.

A Zulueta le habrían gustado las salas de TBK así que es lógico que ahí se estrene 'El último arrebato', ese documental que empieza como debe empezar toda película sobre el mago de Aloha, con Will More diciéndole a Poncela 'Si ocurre lo que imagino nadie te enviará esta película, tendrás que venir tú a por ella'... En realidad es lo que hay que hacer siempre, ir a buscar las películas. Al pozo abierto en la plaza de Las Cigarreras. Y descubrir que una gallina es la protagonista máxima de una de ellas. En una fábula germano-húngara-griega muy poco gallinácea, 'Kota'.