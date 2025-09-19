Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
New Directors

Ardiendo en la cantera que ilumina el SSIFF

Se cree que un festival se define, triunfa o fracasa por su Sección Oficial. En realidad, como en los equipos de fútbol auténticos, su fuerza está en los cineastas debutantes

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:23

50.000 euros, patrocinados por Kutxabank, están en juego en esta sección. 50000 euros brutos que recibirán, repartidos a partes iguales, el director o directora ... y la distribuidora en España de la película ganadora. Decide un jurado internacional compuesto esta vez por Marco Müller, catedrático de estilo y técnica del cine en la Academia de Arquitectura de la Universidad de la Suiza italiana, director que ha sido de los festivales de Turín y Locarno, productor de Apichatpong Weerasethakul; por Beatriz Arias, cineasta que conoce bien el campus del Talents de la Berlinale; por Isabella Eklöf, directora y guionista; premiada en Polonia y Cannes; por Charlène Favier, formada en interpretación en la Jacques Lecoq, en dirección en Studio Astoria en Nueva York y en guion en La Fémis, y por Elsa Fernández Santos, crítica de cine y comisaria de exposiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  3. 3

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  4. 4 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  5. 5 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  6. 6 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  7. 7

    Angelina Jolie estará este domingo en San Sebastián
  8. 8 El centro de depilación láser Bedda cierra sus tiendas en España, incluidas la de Donostia e Irun, al entrar en concurso de acreedores
  9. 9 Cierra Vinos Ezeiza, una de las licorerías más antiguas de San Sebastián: «Me gustaría que el nuevo propietario siguiera con el negocio»
  10. 10

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ardiendo en la cantera que ilumina el SSIFF

Ardiendo en la cantera que ilumina el SSIFF