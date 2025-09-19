Ardiendo en la cantera que ilumina el SSIFF

50.000 euros, patrocinados por Kutxabank, están en juego en esta sección. 50000 euros brutos que recibirán, repartidos a partes iguales, el director o directora ... y la distribuidora en España de la película ganadora. Decide un jurado internacional compuesto esta vez por Marco Müller, catedrático de estilo y técnica del cine en la Academia de Arquitectura de la Universidad de la Suiza italiana, director que ha sido de los festivales de Turín y Locarno, productor de Apichatpong Weerasethakul; por Beatriz Arias, cineasta que conoce bien el campus del Talents de la Berlinale; por Isabella Eklöf, directora y guionista; premiada en Polonia y Cannes; por Charlène Favier, formada en interpretación en la Jacques Lecoq, en dirección en Studio Astoria en Nueva York y en guion en La Fémis, y por Elsa Fernández Santos, crítica de cine y comisaria de exposiciones.

Gran responsabilidad la de los cuatro. Porque en New Directors están, no hay duda en ello, algunos de los cineastasque con el tiempo ganarán La Concha, la Palma, el Oso, el León, el Goya, el Oscar, el Leopardo o el Tigre.

Cineastas como Irati Gorostidi que ya fue convocada a la Semaine de la Critique con su corto 'Kontadores' y que ahora, hilando fino y tirando de memorias familiares y del corto que hizo con Mirari Echávarri, 'San Simón 62', presenta su primer largo, 'Aro berria', contando en la dirección de fotografía con Ion de Sosa.

Grande responsabilidad la del jurado porque 'Bad Apples'(un thriller muy muy muy satírico) que inaugura esta sección-cantera, nuestro Zubieta de celuloide, acaba de pasar como un tiro en el festival de Toronto y la que clauusura, 'White Flowers and Fruits', apoyada por Teruhisa Yamamoto, el productor de 'Drive My Car', tiene todo eso que a muchos de nosotros nos encanta: colegialas y fantasmas japoneses, elementos del cine de horror y una historia de esas que demuestran que hacerse mayor no es fácil.

Suma responsabilidad. Hay títulos de línea (muy) dura como puede ser 'Värn/Redoubt', producida por Per Damgaard Hansen, que ha apoyado con firmeza el cine crudo de Roy Anderson y el punzante de Östund. Hay operas primeras que lucen ligeras pero tienen lo que han de tener ciertas operas prima, un poco de rabia y mucho amor hacia sus personajes: 'Vaegtloss/Weigless' de la danesa Emilia Thalund.

50000 euros en juego y también el primer escalón hacia la gloria de las figuras doradas que en los festivales grandes celebran a los más grandes. Hay entre todas las películas un título que recuerda vaga pero a la vez intensamente el del relato 'Las cosas que perdimos en el fuego' de Mariana Enríquez. Se trata de una propuesta sacada adElante entre productores de Costa Rica, Francia y México: 'Si no ardemos, cómo iluminar la noche', de la costarricense Kim Torres, ya detectada (y seleccionada) el año pasado para el WPLatam, el programa que fomenta la producción de cine latinoamericano e impulsa la finalización de películas en fase de postproducción. Kim tiene tremenda experiencia en escribir yfilmar para plataformas y es miembro de la Academia de Locarno.

Grande responsabilidad la del jurado de New Directors.