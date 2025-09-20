En el lado estupendo de la Historia

1. Sabes que ha empezado el Zinemaldia en el preciso instante en el que, de repente, empiezas a verte rodeado que gente que, quizás ... sin ni un cortometraje en su haber, dice cosas como «están aún con el teaser» o «es que se equivocaron en la 'pospo'». Y tú sólo has venido a ver una película.

2.El documental 'Orwell: 2+2=5' recorre la actualidad a través de los escritos de Eric Arthur Blair, alias 'George Orwell', que fue policía del Imperio en Birmania, indigente en París y Londres, combatiente en la Guerra civil española en las filas del POUM y escritor. Mediante un montaje de aturdimiento, la película es un sermón a favor de los 'buenos' y en contra de los 'malos', lo cual no la hace menos sermón. Es como el 'El Gran Hermano', pero en pequeño. En boca del Winston Smith de '1984', Orwell dejó una enseñanza inmortal: «Encontrarse en minoría, incluso en minoría de uno solo, no significaba estar loco. Había la verdad y lo que no era verdad y si una se aferraba a la verdad incluso contra el mundo entero, no estaba uno loco».

3.Hoy toca desembarco de ministros. El año pasado vinieron a cuenta del estreno de 'Nevenka'. Este año, para asistir a la entrega del Premio Nacional de Cinematografía a Eduard Fernández. Puede obedecer al compromiso del Ejecutivo con la cultura en general y con el Zinemaldia en particular o a que la ciudad y el Festival les gusta. Eduard Fernández, que lo tenía todo para haberse quedado en secundario de lujo, escapó a este destino gracias a su solvencia interpretativa y a un excelente tino a la hora de elegir papeles le han llevado a encabezar un repartos tras otro. Merecido.

4.Amorticé el género de la rueda de prensa festivalera de esta 73ª edición días antes del inicio del certamen, con la presentación de Zinekin, la iniciativa de la Fundación Zaragüeta-Zulaika, la Diputación y el Zinemaldia con la colaboración de Larrotxene, que por tercer año consecutivo ha puesto a rodar cortometrajes a 25 a alumnos del colegio Mendiola y el instituto Bideberrri. El resultado es 'El último buffet' y 'Tóxicos', que se proyectan hoy en el Trueba (17.00 horas). Conformados los equipos de los dos cortometrajes por una abrumadora mayoría de chavales inmigrantes, su mera presencia fue más elocuente que cualquier cosa que pudieran haber dicho.