Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La fila de los mancos

Lo dejo cuando quiera

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:35

1

Algo israelí debió aparecer en pantalla al inicio de 'La Grazia', de Paolo Sorrentino, porque a un murmullo le siguió un «Free Palestine!», rematado con ... una ovación. Así es: la película la distribuye Mubi, de propiedad israelí. Todo lo cual no impidió que el público que llenaba el patio de butacas y palcos aplaudiera al final de la proyección. Por suerte o por desgracia, estamos en una edición bastante 'judenfrei' porque mejor no pensar en qué se convertiría la hipotética proyección de una cinta israelí. En Toronto, se programó primero, se canceló después y se proyectó finalmente un documental sobre el ataque del 7 de octubre. Al parecer, hubo problemas con los «derechos de autor» de las imágenes de la masacre tomadas por Hamás que incluía el documental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  4. 4

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  6. 6

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  7. 7

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  8. 8 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  9. 9

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  10. 10

    Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lo dejo cuando quiera