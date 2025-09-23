Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elena Molina, Lolita Flores, Alba Flores, Isaki Lacuesta y Rosario Flores en la terraza del Kursaal esta mañana.

Ver 20 fotos
Elena Molina, Lolita Flores, Alba Flores, Isaki Lacuesta y Rosario Flores en la terraza del Kursaal esta mañana. Gorka Estrada
'Flores para Antonio'

Alba Flores: «Sentía que el mundo tenía que conocer la historia de la vida de mi padre»

La conocida actriz se «saca la espina que tenía clavada» con 'Flores para Antonio', la película que se presenta este martes en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián, aunque fuera de concurso

Marcela Salazar

Marcela Salazar

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:30

Alba Flores se «saca la espina que tenía clavada» con 'Flores para Antonio'. Una película original, que se presenta este martes en la Sección Oficial ... del Festival de Cine de San Sebastián, aunque fuera de concurso. Una especie de documental conmovedor, lleno de música y pasión, en el que Alba Flores busca saber quién fue su padre, Antonio Flores.

