Alba Flores: «Sentía que el mundo tenía que conocer la historia de la vida de mi padre»

Alba Flores se «saca la espina que tenía clavada» con 'Flores para Antonio'. Una película original, que se presenta este martes en la Sección Oficial ... del Festival de Cine de San Sebastián, aunque fuera de concurso. Una especie de documental conmovedor, lleno de música y pasión, en el que Alba Flores busca saber quién fue su padre, Antonio Flores.

«Esta película es un antes y un después en mi vida y en la de mi familia», se sincera la actriz Alba Flores, conocida por sus personajes en las series 'Vis a Vis' y 'La casa de papel'. Alba llegó el lunes a San Sebastián para presentar este martes este homenaje a su padre fallecido hace treinta años y tan sólo unos pocos días después de su madre, Lola Flores. Bajo la dirección del catalán Isaki Lacuesta y la madrileña, Elena Molina, 'Flores para Antonio' es una película llena de conversaciones y canciones pendientes entre un padre y una hija.

«Nunca había hecho algo tan importante y significativo. Sentía que el mundo tenía que conocer la historia de la vida de mi padre», se ha sincerado Alba Flores, quien además de protagonista, es la directora creativa del proyecto en el que también aparecen sus tías Rosario y Lolita Flores y su madre, Ana Villa o el cantante Joaquín Sabina. Todos ellos abordan la faceta musical, actoral y de compositor de Antonio Flores.

«Al principio queríamos contar la vida de Antonio a través de sus canciones, pero mientras íbamos grabando descubrimos que era mejor hacer una película sobre las preguntas de Alba y el tratar de conocer mejor a su padre. Todo el proceso fue una catarsis», ha desvelado en rueda de prensa el director del documental Isaki Lacuesta quien cuenta con tres premios Goya y dos Concha de Oro por su cinta 'Los pasos dobles' en 2011 y 'Entre dos aguas' en 2018.

Por su parte, la también directora, Elena Molina, ha resaltado que la película va dirigida a todas las generaciones, ya que «Alba tiene un público bastante joven, por lo que queríamos que las nuevas generaciones también conocieran la historia de Antonio. Pero también hay otra generación que conoce a sus tías y que también conoció a Lola, que de hecho, yo pienso que fue la primera influencer», ha bromeado.

Alba, Antonio, Ana y la familia Flores

Alba ha admitido sentirse «muy agradecida» porque la vida le ha ofrecido esta oportunidad para «poder hacer la película en mis propios términos. Hacerlo con las herramientas del arte, que tan importante ha sido en mi familia. Ya que, no quería que fuera algo sensacionalista y morboso», ha precisado la actriz que ha puesto en valor la presencia de su familia en la ciudad.

De hecho, Alba Flores ha contado que su madre, Ana Villa, quien se casó con Antonio Flores en 1986 «ha sido nuestro oráculo y ha sido una brújula» para el proyecto a la hora de saber cómo era su padre. «Yo diría que ahora mismo está viviendo una especie de síndrome de Stendhal, al ver todos los carteles con la cara de mi padre por todas partes».

Alba, que más que una película, ha hecho un homenaje para conocer la corta vida de su padre en la que en 33 años le dio tiempo a ser cantante, actor y compositor, también ha explicado que «hoy será la primera vez que vamos a ver la película todos juntos, o sea que la catarsis que hemos vivido se volverá a dar hoy». También ha dicho «que no está hecha desde el dolor, sino desde la celebración». Antes de emocionarse al dar las «gracias a todos los que han hecho posible esta película. Soy super afortunada de estar aquí».