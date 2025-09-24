Prometo ver la alegría

No sabemos cómo acogerá un espectador extranjero este documental sobre Antonio Flores, su figura, su familia y su muerte. Desde luego, no lo hará como ... el público español. Los Flores son tan comunicativos y han estado tanto en la palestra que parecen de nuestra familia. Muchos sentimos de cerca aquella trágica cadencia, hace veinte años, de la muerte de la matriarca e icono, Lola Flores, y a las dos semanas del hijo que no pudo vivir sin ella.

'Flores para Antonio' nos cuenta una historia sabida pero desde una emotiva distancia corta. El documental es un álbum de recuerdos trenzado con cariño, un trabajado puzle de imágenes, muchas grabaciones domésticas, una propuesta hablada en voz baja y a corazón abierto en el hogar.

'Flores para Antonio' Dirección Elena Molina, Isaki Lacuesta

Guion Elena Molina, Isaki Lacuesta

Fotografía Juana Jiménez

Nacionalidad España

Duración 98 minutos

Que Isaki Lacuesta sea codirector y coguionista se nota en la sensibilidad general y en que no deja que se escape la fuerza natural de la historia. Pero no hay aquí creaciones personales y tanto Lacuesta como Elena Molina parecen haberse puesto al servicio de Alba Flores, que figura como productora creativa y es la otra protagonista de la película. Tenía nueve añitos cuando murió su padre. Perdió las ganas de cantar. Se encontró con que, entre los distintos tipos de culpabilidad y el deseo de protegerle, algo que le había marcado tanto como aquella muerte se perdía en el silencio familiar. Veinte años después, Alba pregunta suave pero directamente a su madre, a sus tías, a los amigos de su padre. Y hay algo de sanador en esta casi terapia familiar.

El otro hilo conductor de este documental cercano y en tono menor es su reivindicación de Antonio Flores como compositor e intérprete, acaso aún necesaria.