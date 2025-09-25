Agustín Díaz Yanes: «Desde hace mucho tiempo quería hacer una película sobre ETA»

Josu Collantes Donostia Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:40 Comenta Compartir

Las salas de cine de Donostia viajan a una de las etapas más duras de la historia reciente con la proyección de 'Un fantasma en la batalla'. El thriller, dirigido y escrito por Agustín Díaz Yanes, centrado en la mayor operación encubierta contra ETA, compite por la Concha de Oro en el Zinemaldia. «Desde hace mucho tiempo quise hacer una película sobre ETA; me gustan las historias de espionaje en el cine y en la literatura, y de ahí nació este filme», ha explicado este miércoles el director durante la rueda de prensa.

Protagonizada por Susana Abaitua, esta historia de ficción está inspirada en una de las mayores operaciones contra el grupo terrorista ETA, un episodio que marcó un punto de inflexión en la lucha antiterrorista en España. El largometraje ambientado en el contexto histórico, político y social de los años 90 y 2000, sigue a Amaia, una joven guardia civil que pasa más de una década infiltrada en la organización terrorista con una misión clave: descubrir los zulos que la banda escondía en el sur de Francia. Un relato que, según ha subrayado el director, ha tratado de abordar «con el mayor respeto posible», consciente de que se trata de una película «complicada de hacer». «Sabíamos que iba a verse en todo el mundo y, por ello, hemos intentado que sea una historia comprensible también para el público de otros países», ha señalado.

La protagonista del filme reconoció que interpretar a Amaia ha sido «todo un reto». «Uno de los mayores desafíos fue reflejar la evolución del personaje a lo largo del tiempo. Pasa de ser una niña a convertirse en mujer, y transmitir ese proceso frente a la cámara no fue nada sencillo», explicó la actriz. Por su parte, Iraia Elias, que encarna a una etarra en la historia, confesó entre risas que, cuando recibió la propuesta, su primera reacción fue decirse a sí misma: 'Corre, Iraia, corre, no te metas aquí'. Más adelanté, reconoció que dudó al enfrentarse al guion debido a la crudeza y la intensidad de los hechosque aborda la película, aunque finalmente decidió aceptar el papel: «Yo viví aquella época en el País Vasco, y algo de ese conflicto se te queda en el cuerpo. Todos estos recuerdos los he trasladado al personaje para darle profundidad».

Temas

Agustín Díaz Yanes