ZASCAS Y CLÁSICOS

El miércoles por la noche se estrenaba 'La Voz Senior', la nueva franquicia que se ha sacado de la manga Antena 3 para rentabilizar aún más el concurso de cantantes. Si en Telecinco tenían una versión de niños aquí han empezado por una de mayores, que son los que más ven ahora la televisión tradicional. El gato al agua se lo llevó 'La que se avecina', que triunfa aunque llueve o truene, pero el 'talent' rascó datos positivos.

La que se llevó la peor parte fue Paulina Rubio -volvió Bisbal, pero no Malú, que anda entretenida en otros asuntos-. Una concursante pasó de lo políticamente correcto y cuando la cantante le dijo que le hubiera encantado contar con ella más tiempo y que fuese al plató a cantar cada noche ni corta ni perezosa le espetó: «pues no me has dicho nada». No contenta la mexicana insistió con que lo había hecho muy bien y recibió otra. «Me has escuchado y me has visto y no me has dicho nada». Toma ya. Cansada de tanta coz le deseó suerte y le pidió que no abandonase su ilusión. «No creo que me quede mucho, porque los 90 ya están encima», le respondió la participante, que merece para ella sola un programa propio en el que reparta zascas sin compasión. Es lo bueno de ser viejo (hay que reivindicar más esta palabra) que ya no necesitas filtros y dices y haces lo que te da la gana sin pensar si gusta más o menos.

Pese a los estrenos en las cadenas principales los miércoles por la noche continúan destacando las cintas clásicas de La 2. Esta vez tocaba 'La condesa descalza', la estupenda obra de Mankiewicz protagonizada por Humphrey Bogart y Ava Gardner, que reunió a 643.000 espectadores y obtuvo un 4% de cuota de pantalla. Casi alcanza a La Sexta, así que poca broma con el potencial de estas producciones.

Lo más nuevo no tiene por qué contar con más tirón y lo de ser joven no siempre es un valor añadido. No estaría de más que los canales se fijasen con mayor frecuencia en los veteranos. Hay mucho que aprender tras ellos. Germa del Barrio, la que cantó 'Nostalgia' en 'La Voz', ya es un clásico de nuestra tele. Con tres frases conquistó a la audiencia.