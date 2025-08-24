Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En el centro de interpretación, cada fósil está al alcance de la mano. Nautilus

Pequeños museos que esconden grandes tesoros

Desde fósiles milenarios a instrumentos tradicionales, siete espacios museísticos de dimensiones reducidas preservan el patrimonio de Gipuzkoa

Malena Cortizo

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:05

Cuando pensamos en un museo solemos imaginar grandes edificios, interminables salas y muchos curiosos recorriendo vitrinas. El Museo San Telmo, por ejemplo, cuenta con nueve ... salas y en el Aquarium de Donostia hay un aforo de 943 personas. Pero en Gipuzkoa existen otros espacios mucho más pequeños, algunos apenas pueden acoger a diez visitantes al mismo tiempo, que también guardan grandes tesoros de nuestro patrimonio histórico y artístico.

