Pequeños museos que esconden grandes tesoros

Cuando pensamos en un museo solemos imaginar grandes edificios, interminables salas y muchos curiosos recorriendo vitrinas. El Museo San Telmo, por ejemplo, cuenta con nueve ... salas y en el Aquarium de Donostia hay un aforo de 943 personas. Pero en Gipuzkoa existen otros espacios mucho más pequeños, algunos apenas pueden acoger a diez visitantes al mismo tiempo, que también guardan grandes tesoros de nuestro patrimonio histórico y artístico.

1 Centro de Interpretación Geológica de Mutriku Nautilus

Claves del museo Superficie 1 sala

Capacidad 31 personas

Precio 2€, gratuito para menores de 12 años

Dirección Jose Antonio Ezeiza Kalea 3, 20830 Mutriku

¿Se necesita reserva previa? No

Nautilus nace del amor a las piedras. No de cualquier piedra, sino de aquellas que un día fueron criaturas vivas, flotando en mares antiguos. Jesús Narváez y Esperanza Azkarraga comenzaron hace más de cuarenta años a recorrer los acantilados de Mutriku en busca de fósiles, ya que en el municipio se encuentra el flysch más antiguo de todo el Geoparque de la Costa Vasca, y, por tanto, el más complejo de observar y estudiar. Durante décadas, el matrimonio extrajo y conservó una de las colecciones más excepcionales de Europa hasta 2007, cuando cedieron su legado al pueblo y se inauguró el centro de interpretación.

«Lo que para otros era una afición, para ellos se convirtió en un modo de vida. Cada hallazgo era una conversación con el pasado, cada ammonite un tesoro rescatado del olvido», relata Naiara Malave, responsable del centro. «Aquí todo se puede tocar», describe. «Cada fósil está al alcance de la mano, como si nos susurrara: 'Yo también fui vida'»,cuenta al tiempo que añade que «en ese susurro hay ciencia, emoción y conciencia».

El Centro de Interpretación Geológica Nautilus «no está diseñado para impresionar, sino para conmover. Porque sus fósiles no son trofeos: son huellas de la historia que habitamos», explica su responsable. Tampoco abre sus puertas de forma continuada, pero recibe a visitantes los fines de semanas, en fechas señaladas y en temporada alta. Asimismo, el museo, que cambiará de ubicación en breve a una zona más cercana al puerto, se puede visitar en cualquier momento si se contrata una visita guiada.

2 Barco museo ecoactivo de Pasaia MATER

Claves del museo Superficie 33 metros de eslora

Capacidad 35 pasajeros, 5 miembros de tripulación

Precio 7€, 5€ con tarifa reducida, gratis para menores de 5 años, pescadores profesionales y profesorado acompañando a su grupo

Dirección Arraunlaria Kalea, S/N, 20110 Pasaia, si no está de travesía

¿Se necesita reserva previa? Sí, desde la página web mater.eus, llamando al 619 81 42 25 o escribiendo info@mater.eus

En el puerto de Pasaia espera a sus pasajeros una nave singular. Pero no es solo un bote pintado de azul y arcoíris: «Mater es el último barco de madera que construyó la flota vasca, y también el único que se puede visitar», cuenta Markel Elizande, responsable de comunicación de este museo «ecoactivo». Desde hace más de 20 años, el barco-museo Mater recorre la costa de Euskadi proponiendo actividades y visitas focalizadas en la conservación de la naturaleza. Pero antes, fue utilizado durante muchos años para la pesca «hasta que su capitán de aquel entonces se enteró de la catástrofe que había causado el hundimiento del Prestige». En 2002, el accidente provocó un enorme derrame de petróleo que contaminó miles de kilómetros de costa española, francesa y portuguesa y Mater también zarpó para participar en la limpieza de las zonas afectadas. El barco volvió al puerto pringando de combustible «que lo convirtió en innavegable. Antes que hacer una limpieza tediosa, decidieron jubilarlo», relata Elizande.

Una cuadrilla de sanjuandarras apasionados del mar y de la navegación acabó enterándose de la noticia. En vez de dejar que el Mater dejase de navegar, decidieron restaurarlo y usarlo para dar a conocer la historia de la industria pesquera vasca. «Como los tiempos cambian, el foco del proyecto también», explica el responsable de comunicación. «Aunque la pesca tradicional vasca sea de por sí sostenible, aprovechamos para hablar de la conservación del Medio Ambiente en general».

Hoy en día, Mater recorre la costa de Euskadi proponiendo actividades y visitas focalizadas en la conservación de la naturaleza. Para Elizande, el museo pone en valor «un amor por el patrimonio naval y natural de Euskal Herria. Queremos concienciar sobre la relación entre la naturaleza, el mar y nosotros mismos y la responsabilidad que tenemos respecto al Medio Ambiente».

3 Casa del escultor zumaiarra Museo Julio Beobide

Claves del museo Superficie 1 sala

Capacidad 10 personas

Precio Gratuito

Dirección Julio Beobide Ibilbidea 37, 20750 Zumaia

¿Se necesita reserva previa? Sí, llamando a 659 26 87 98

En Zumaia, en la villa denominada Kresala, se encuentra un pequeño museo dedicado al escultor Julio Beobide. Nacido en 1891 y amigo personal de Ignacio Zuloaga, el artista zumaiarra dedicó gran parte de su obra a la escultura religiosa y al realismo costumbrista.

Su hija María Pilar convirtió lo que era antes su taller en una sala en la que apenas una decena de visitantes puede observar todos los elementos del proceso creativo: bocetos, esculturas e incluso materias primas y las herramientas que utilizó el artista. Un aspecto único, según Xabin Beobide, nieto del artista y actual gerente del museo: «Existen muy pocos lugares en el mundo donde se pueden admirar obras de arte en el mismo contexto en el que fueron creadas».

En un segundo espacio mucho más pequeño se puede admirar su última gran obra, un Cristo inacabado en el que todavía estaba trabajando cuando falleció. «Mientras la esculpía, le dijo a mi hermano Jon 'empiezo a aprender cuando me fallan las fuerzas'», relata. Desde entonces, su familia preserva el legado del artista guipuzcoano mostrando a los más curiosos su antiguo taller. Para Xabin, no es una visita ordinaria: «Es una cápsula del tiempo donde todavía se siente al artista».

4 Tesoros de la industria naval en Zumaia Museo Kantauri

Claves del museo Superficie 1 sala

Capacidad 10 personas

Precio Gratuito. Se requiere reserva previa.

Dirección Kantauri Plaza 5 bajo, 20750 Zumaia

¿Se necesita reserva previa? Sí, llamando a 688 63 26 57

Timones, brújulas, artefactos de bronce, algunos con más de 100 años de antigüedad. Estos son algunos de los tesoros que alberga el Museo Kantauri, también en Zumaia. «Todos los objetos muestran la imagen de lo que fue la antigua Zumaia y evidencian el significado que tuvo aquí la industria naval», cuenta el coleccionista Javier Txapartegi, que siempre ha trabajado en el sector náutico.

La totalidad de las piezas pertenecen a una colección que su fundador ha ido creando a lo largo de «veinte o treinta años, no me acuerdo exactamente», recogiéndolas directamente en los barcos en los que trabajaba o gracias a conocidos al tanto de su pasión. Ahora, la reducida superficie en el puerto de Zumaia puede acoger los objetos y a una decena de personas a la vez. Para Txapartegi, su colección trasciende la mera acumulación de objetos. «También se me ocurrió difundirla porque estos artefactos prácticamente ya no existen», explica, «para que las nuevas generaciones puedan conocer cómo era la Zumaia industrial de antaño».

5 Caserío Igaralde-Goena en Legazpi El Rincón del Pan

Claves del museo Superficie 2 salas

Capacidad 30 personas

Precio 3€, 5€ con actividad de elaboración de pan

Dirección Barrio de Brinkola 21, 20230 Legazpi

¿Se necesita reserva previa? Sí, escribiendo a mirandaola@lenbur.com o llamando a 943 73 04 28

La fuerza del río Urola siempre hizo girar a los molinos. Y el caserío Igaralde-Goikoa de Legazpi lleva 500 años desprendiendo un olor a pan. Desde 2002, también es un museo que muestra el proceso de elaboración de un producto tradicional, desde la siembra del grano hasta que sale del horno.

En realidad, «en el Rincón del Pan se visitan dos caseríos», explica Olatz Conde de la fundación Lenbur, que colabora en la gestión del centro. «El que contiene el museo, el obrador antiguo y el nuevo, donde se hace pan, y justo enfrente, el caserío Igaralde-Bekoa donde se enseña el molino». Junto con el Ayuntamiento de Legazpi, la fundación ayuda a impulsar proyectos que preservan y ponen en valor el patrimonio cultural del Valle del Hierro. Con el Rincón del Pan, el objetivo era fusionar los dos elementos y crear una sola experiencia museística. «Ambos son un homenaje a la figura del molinero y el consumo de buen pan, una constante en nuestra historia», comenta Conde.

El equipo de Lenbur colabora con el dueño del museo, Tibur Agirre, que aprendió de su madre el arte de hacer y conservar pan. «Aquí, el anfitrión es Tibur, que es quien da vida a este espacio», subraya Conde. Treinta visitantes pueden observar en el pequeño espacio cómo se pone en marcha el molino, cómo Agirre se pone manos a la obra para fabricar el pan y cómo los vecinos acuden los domingos a comprarlo en un entorno repleto de naturaleza.

El caserío también propone una actividad de elaboración de pan. Las visitas se hacen en grupos de mínimo 6 personas y con cita previa los sábados, mañanas y tardes, o los domingos por la mañana.

6 Sobre la Guerra Civil en Elgeta Centro Vasco de Interpretación de la Memoria Histórica

Claves del museo Superficie 1 sala

Capacidad 30 personas

Precio 5,15€, 2,06€ de 6 a 16 años, gratis para menores de 6 años

Dirección Maala Kalea 4, 20690 Elgeta

¿Se necesita reserva previa? Sí, escribiendo a infoturismo@debagoiena.eus o llamando a 943 79 64 63 o 943 71 89 11

En los montes guipuzcoanos permanecen dos testigos de la Guerra Civil: el monte Intxorta y el Centro Vasco de Interpretación de la Memoria Histórica de Elgeta. «Para la elaboración del relato museográfico se han tenido muy en cuenta, además de los estudios históricos especializados, las voces y testimonios directos de quienes vivieron aquellos acontecimientos», detalla el técnico de Cultura de Elgeta Jokin Merino. El centro reúne aspectos militares, como armas, cascos o material sanitario, con el contexto social y político representado por periódicos de la época y material audiovisual.

Además de la visita en el lugar que comparte el museo con el espacio cultural Espaloia Kafe Antzokia, el centro propone una experiencia inmersiva: un recorrido temático guiado de cinco kilómetros por las antiguas trincheras, parapetos y refugios situados en la ladera del monte Intxorta, escenario de la batalla del 4 y 5 de octubre de 1936.

7 Museo de la música popular de Oiartzun Soinuenea

Claves del museo Superficie 2 salas

Capacidad 25 personas

Precio 5€, gratuito para menores de 6 años

Dirección Tornola Kalea 6, 20180 Oiartzun

¿Se necesita reserva previa? No

Juan Mari Beltrán ha sido txistulari, profesor de alboka, dulzaina, txalaparta y txistu, además del fundador de Soinuenea, que no siempre fue museo. La iniciativa empezó en 1994, en Oiartzun, como un centro de documentación de música popular. Fue creado para conocer, investigar y crear un lugar de encuentro alrededor de los instrumentos tradicionales.

«El centro intenta profundizar en todos los aspectos de la música popular; desde la exposición permanente de instrumentos, hasta el impulso de investigaciones sobre su desarrollo en nuestra sociedad», comenta su actual gerente Joseba Zabaleta.

Aunque empezó con materiales de la colección que pertenecía a Beltrán, Soinuenea reúne a día de hoy 400 instrumentos de música popular tanto vascos como de todos los continentes del mundo. Además de verlos, se pueden escuchar gracias a un sistema de audio.