Txomin Badiola, un escultor «capturado» por la literatura

Su tercer libro es un diálogo entre el siglo XV y el mundo contemporáneo en torno a la iglesia de Ondarroa

Gerardo Elorriaga

Ondarroa

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:12

Sorprendentemente, Txomin Badiola no estaba dispuesto a escribir un ensayo, tal y como había hecho en muchas ocasiones anteriores. Carlos Copertone, su editor, le había ... propuesto llevar al papel las reflexiones que expuso en una charla con motivo de su retrospectiva en el Museo Reina Sofía, pero el formato no le satisfacía. «Me sentía más tentado a probar otro tipo de narrativas más híbridas, con buen aporte de ficción, y así surgió el primer libro», recuerda. Menos de una década después, el artista ya ha publicado 'Malformismo' (Caniche), aquel primer cambio de rumbo, 'El curador' (Caniche) y la recientemente editada 'Mamuk' (Acantilado), que considera su propuesta más similar a una novela al uso. Pero no se trata de una experiencia más. El autor de referencia cuando se aborda la renovación del arte vasco y español se ha convertido, además, en un escritor a tiempo completo.

