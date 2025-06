J. Moreno Madrid Martes, 1 de julio 2025, 00:29 Comenta Compartir

Dice la presentadora Eva González (Mairena del Alcor, Sevilla, 44 años) que el talento en España es infinito. Cada sábado presenta en Antena 3 (22:00 horas) una nueva gala de 'La voz kids', un formato ya convertido en un clásico de nuestra pequeña pantalla. En esta edición, los cantantes Edurne, Manuel Turizo, Lola Índigo y David Bisbal son los 'coaches' que no solo se encargan de valorar a los concursantes. El espacio, que produce la cadena con ITV Studios Iberia y Boomerang TV, fue líder el pasado sábado con un 12,3% de cuota de pantalla y 843.00 espectadores.

-Una nueva edición con nuevos compañeros como 'coaches'. ¿Cómo los ha recibido?

-Se han adaptado perfectamente y además han entrado muy bien en el formato, la verdad. No solo han evaluado el trabajo de los chicos, sino que les han enseñado. Esta es también la función principal de un 'coach'. Han estado acompañándolos en todo momento y eligiendo canciones adecuadas para ellos. La verdad es que han hecho los cuatro un gran trabajo.

-¿Se mete un poco en el papel de madre en esta versión de 'La voz' para niños?

-Bueno, es que yo soy madre, entonces no te metes en un papel. Eres madre, no puedes evitarlo. La verdad es que en 'La voz kids' todo es mucho más distendido. Con los adultos sí que los concursantes se están jugando una carrera musical, pero en la versión infantil están descubriendo si en el día de mañana se quieren dedicar a la música. Aprenden muchísimo, y eso nos lo transmiten también a nosotros. Estamos todos un poco más relajados.

-¿Quiénes se ponen más nerviosos? ¿Los niños o sus padres?

-Siempre se dice que los padres en los concursos musicales se comportan como tal. Yo siempre he tenido buenas experiencias con ellos, la verdad. Los padres enseñan muy bien a los niños que ir a 'La voz kids' es una experiencia, que son unos privilegiados y que lleguen hasta donde lleguen ya son campeones, porque realmente es verdad. Además de eso, los concursantes también tienen el apoyo psicológico de 'La voz', que les ayuda a calmarse un poco, a que conozcan un poco el medio en el que están. Hay que entender que el plató de 'La voz' en España es muy grande y ellos son muy pequeños, entonces todo el equipo les ayuda a familiarizarse para que cuando salgan al escenario estén lo más seguros posible. Al final son niños: hay algunos que están más nerviosos, otros que se ríen, otros que lloran, como cualquier niño.

-¿Cómo ve usted a los concursantes tan pequeños sobre el escenario?

-Yo al principio lo pasaba fatal, porque decía: 'madre mía, que ahora está llorando y se va a llevar un disgusto'. Y el disgusto se le quita en dos segundos. Enseguida te dicen que han sido felices y se lo han pasado muy bien en el programa. También tienen campamentos donde juegan entre ellos y se lo pasan bien. Es una experiencia para ellos.

-¿Cuál es el secreto del éxito de 'La voz'?

-Mientras haya talento, 'La voz' seguirá estando presente, y el talento, como bien dices, es infinito, y más en nuestro país, que tenemos la suerte de contar con grandísimas voces siempre. Parece que la cantera se acaba y que va. Siguen saliendo magníficas voces, que además son encantadoras.

-¿Se ve presentando 'La voz' durante muchos años?

-No lo sé. En la tele nunca se sabe. Estos son ciertos ciclos. Y, bueno, los presentadores vamos saltando de un formato a otro. La verdad es que a mí me encantaría que 'La voz' estuviese siempre, aunque haya otros formatos que también pudiese hacer. Estaré en la tele, en 'La voz' o en cualquier otro programa, hasta que la gente quiera.

-¿Cómo lleva que muchos de los participantes de 'La voz kids' luego representen a España en Eurovisión Junior?

-Estoy orgullosísima de ellos. Incluso cuando veo que han pasado por 'La voz kids', no han ganado o no pasaron ni siquiera las audiciones, pero luego se pasan a 'La voz' de adultos, tienen un recorrido en el programa y quieren vivir de nuevo esa experiencia que vivieron siendo niños. Me encanta verlos de nuevo. A algunos de mis concursantes les sigo la pista en redes sociales y hablo de vez en cuando con alguno de ellos.