Sebas, tras abandonar 'El Conquis', sobre Ari Merquelanz: «Es falsa, jugaba sucio y hacía comentarios hirientes»

M. S. Viernes, 11 de abril 2025, 16:28 Comenta Compartir

Sebastián López ha sido uno de los últimos concursantes que ha abandonado esta edición de 'El Conquis', tras haber sufrido de una otitis, el colombiano de 30 años ha decidido abandonar el reality vasco, aunque antes ha contado 'sin pelos en la lengua' los problemas que ha tenido con la guipuzcoana, Ari Merquelanz, en el debate del programa presentado por Julian Iantzi.

Sebas se marchó de la isla cuando decidió hablar frente a las cámaras y decir lo que opinaba de Ari, la irundarra y hermana del exrealista Martín Merquelanz, que protagonizó un cruce de acusaciones hacia Marcela por un supuesto robo de comida y después tuvo una discusión con el colombiano por su decisión de abandonar el programa.

«No has dejado títere con cabeza Sebas», le decía Julian Iantzi al exmiembro de los Yocahus antes de presentar el vídeo en el que Sebas habla sobre la concursante. «Hay gente que es políticamente correcta, que tiene una narrativa perfecta, pero tienen un egoísmo constante. Ha sabido jugar un juego un poco sucio», decía Sebas.

Las polémicas declaraciones en el debate de 'El Conquis'

Pero no solo hablaba sobre eso, sino que también aseguraba que los comentarios de Merquelanz eran «hirientes» y que «tienen una prepotencia y un egoísmo que creo que han sido la base de su concurso. Además solo ha pensado en ella y no en el equipo. Y si no me encuentro bien, ¿por qué voy a estar en un sitio donde no me encuentro bien ni física ni mentalmente», explicaba en el vídeo refiriéndose a la discusión que tuvo con la guipuzcoana en el programa anterior.

«Ari es el tipo de persona que no sale de su opinión, y que por mucho que diga que sí, que todos tenemos opinión, quiere quedar por encima de cualquier cosa. No la he visto real en ninguna fase del concurso. Es más, creo que lo que mostraba frente a las cámaras no es lo que se ha vivido en el concurso», apuntaba. «Cuando salga de aquí se que no vamos a tener ningún contacto y me da igual», finaliza diciendo en el vídeo.

Sebas sin pelos en la lengua sobre Ari 😱😱😱 #elconquis12ETB pic.twitter.com/YaXje60cO2 — El Conquistador del Caribe ETB (@elconquis_etb) April 9, 2025

«Ahora mismo si buscas en un diccionario quedarse a gusto sale la cara de Sebas», era el único comentario que hacía Iantzi en el debate tras el vídeo que había aparecido en pantalla. A lo que Sebas respondió en el plató que «con Ari al principio tuve sentimientos encontrados, cuando crearon los equipos estuvimos más juntos, según iban pasando los días vi formas de hablar que no me parecían. Es verdad que acabas de salir de ahí y estas en caliente y al día anterior tuvimos una discusión», se excusaba tras la presentación del vídeo.

Aunque la hermana de Ari, que estaba también presente no dudó en defenderla diciéndole a Sebas que «te ha superado la aventura y tu también lo estas admitiendo ahora. Mi hermana no es prepotente, está dando su opinión. He vivido con ella y esa ha sido mi percepción», sentenciaba ante las acusaciones del exconcursante del reality vasco.