La guipuzcoana Ari Merquelanz eleva la tensión en 'El Conquis' por una discusión con otra concursante

El Conquistador del Caribe ha pasado su ecuador y con ello, se han intensificado aún más los conflictos internos en los equipos, en concreto en el equipo rojo, alcanzando un punto crítico con una fuerte discusión protagonizada por la guipuzcoana Ari Merquelanz, hermana del exrealista Martín Merquelanz y por Marcela. Un cruce de acusaciones por un supuesto robo de comida durante el día que desató una tensión sin precedentes dentro del equipo Yocahu hace dos programas y que en este último capítulo, por fin ha llegado a su fin.

La pelea dejó a Marcela visiblemente afectada, sumando más inestabilidad a un equipo que, a pesar de su éxito en las pruebas, parece estar al borde de la fractura. La Irundarra de 33 años, Ariana Merquelanz, tuvo una gran discusión hace dos programas en el campamento rico. Y es que Ari acusaba a Marcela de haber sacado comida del catamarán al campamento y Marcela le respondía que no había «sido la única», desatando los gritos y el enfrentamiento con la guipuzcoana.

Joana, otra de las concursantes del equipo rojo tuvo que tranquilizar a Marcela, teniendo que ir a dar un paseo en donde esta se quejaba diciendo que «todo lo que digo es ridículo y siempre está mal, siempre se me corrige todo. Yo no soy borde con nadie, pero me dicen que estoy loca y que se me va a la olla, todo el grupo me ha dicho que estoy mal de la cabeza y estoy harta ya», criticaba llorando la joven vizcaína de 26 años.

Las criticas de la guipuzcoana en 'El Conquis'

Por otro lado, las cámaras volvían a donde estaban los yocahus y enfocaban a la guipuzcoana diciendo que «no voy a aguantar ni media situación de estas, pero ni de ella ni de nadie más. No quiero volver a cruzar ni media palabra más con ella. Siempre habla por encima de todos y chilla mogollón».

«Pierde la paciencia. No sabe estar, no sabe hablar como una persona normal, no sabe discutir bien», se quejaba tanto Merquelanz como los demás miembros del grupo. No voy a decir ni una palabra más ni sobre ella ni sobre ninguna actuación suya», sentenciaba Ari.

Después de la gran discusión entre Marcela y Ari, Marcela decide pedir perdón. ¿Conseguirá apaciguar las aguas? #conquis12etb pic.twitter.com/B9WLM3DPKp — El Conquistador del Caribe ETB (@elconquis_etb) April 7, 2025

Y es que la tensión ha durado dos capítulos de programa, aunque en el programa de ayer se ha visto como Marcela ha reculado y ha pedido perdón a todos sus compañeros. «Me molesta que me llaméis loca, me parece un insulto fácil, pero por otro lado, me arrepiento de haber hablado así porque no eran las maneras», finalizaba Marcela poniendo así fin al conflicto.