Scottie Pippen, entre aplausos en La Revuelta: «Nadie ha superado lo que logramos con Jordan. Todavía» La leyenda de los Chicago Bulls acudió a Madrid para presentar el All Star Inclusivo, que se disputará este jueves

L. G. Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:02 Comenta Compartir

Con una entrada digna de las presentaciones de la NBA, entre vítores y aplausos, Scottie Pippen irrumpió en el plató de La Revuelta. La leyenda de los Chicago Bulls acudió a Madrid para presentar el All Star Inclusivo, que se disputará este jueves, y no esquivó hablar de su relación actual con Michael Jordan, con quien formó una de las parejas más temidas en la historia de la liga.

«Fue increíble. Ganamos seis campeonatos juntos. Nadie ha conseguido superarlo. Todavía», recordó el seis veces campeón de la NBA y doble oro olímpico. Pippen aseguró que no teme que alguien lo logre pronto, aunque dejó caer un nombre: «A lo mejor en el futuro, con Wembanyama. Es un tipo muy grande», apuntó sobre la estrella emergente de los San Antonio Spurs.

El mítico dorsal 33 reveló que todavía se reúne con algunos de los compañeros que llevaron a Chicago a la gloria. Pero Jordan no está entre ellos: «Él nunca viene. Tiene a su propia gente, juega con distintos golfistas», confesó. Con serenidad, añadió que «han pasado muchos años» y que mantener el contacto resulta complicado.

Al evocar viejos duelos, Pippen no dudó cuando le preguntaron quién fue el rival que más temió enfrentarse a él: «Charles Barkley. Nunca le dejé ganar», dijo sonriente. Y completó con una frase que resume una era: «No dejábamos a nadie más ganar. Tuvieron algunas oportunidades, pero no lo consiguieron».

Imposible pasar por alto aquel equipo que maravilló al mundo en Barcelona 92. «Era la primera vez que los jugadores de la NBA jugaban en los Juegos Olímpicos. Fue una gran oportunidad para enseñar cómo era la NBA», recordó. Tres décadas después, Pippen reconoció que las distancias se han acortado: «En esa época teníamos ventaja, pero hoy hay muchos jugadores internacionales en la NBA».

En la recta final, el exjugador afrontó dos de las clásicas cuestiones incómodas: dinero en el banco y actividad sexual. Con una sonrisa cómplice respondió: «Tengo algunos cientos de miles». Y cuando llegó la segunda, Pippen lanzó un número que provocó carcajadas en el plató: «33».