Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Scottie Pippen, entre aplausos en La Revuelta: «Nadie ha superado lo que logramos con Jordan. Todavía»

La leyenda de los Chicago Bulls acudió a Madrid para presentar el All Star Inclusivo, que se disputará este jueves

L. G.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:02

Con una entrada digna de las presentaciones de la NBA, entre vítores y aplausos, Scottie Pippen irrumpió en el plató de La Revuelta. La leyenda de los Chicago Bulls acudió a Madrid para presentar el All Star Inclusivo, que se disputará este jueves, y no esquivó hablar de su relación actual con Michael Jordan, con quien formó una de las parejas más temidas en la historia de la liga.

«Fue increíble. Ganamos seis campeonatos juntos. Nadie ha conseguido superarlo. Todavía», recordó el seis veces campeón de la NBA y doble oro olímpico. Pippen aseguró que no teme que alguien lo logre pronto, aunque dejó caer un nombre: «A lo mejor en el futuro, con Wembanyama. Es un tipo muy grande», apuntó sobre la estrella emergente de los San Antonio Spurs.

El mítico dorsal 33 reveló que todavía se reúne con algunos de los compañeros que llevaron a Chicago a la gloria. Pero Jordan no está entre ellos: «Él nunca viene. Tiene a su propia gente, juega con distintos golfistas», confesó. Con serenidad, añadió que «han pasado muchos años» y que mantener el contacto resulta complicado.

Al evocar viejos duelos, Pippen no dudó cuando le preguntaron quién fue el rival que más temió enfrentarse a él: «Charles Barkley. Nunca le dejé ganar», dijo sonriente. Y completó con una frase que resume una era: «No dejábamos a nadie más ganar. Tuvieron algunas oportunidades, pero no lo consiguieron».

Imposible pasar por alto aquel equipo que maravilló al mundo en Barcelona 92. «Era la primera vez que los jugadores de la NBA jugaban en los Juegos Olímpicos. Fue una gran oportunidad para enseñar cómo era la NBA», recordó. Tres décadas después, Pippen reconoció que las distancias se han acortado: «En esa época teníamos ventaja, pero hoy hay muchos jugadores internacionales en la NBA».

En la recta final, el exjugador afrontó dos de las clásicas cuestiones incómodas: dinero en el banco y actividad sexual. Con una sonrisa cómplice respondió: «Tengo algunos cientos de miles». Y cuando llegó la segunda, Pippen lanzó un número que provocó carcajadas en el plató: «33».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  2. 2 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  7. 7 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  8. 8

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  9. 9 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  10. 10

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Scottie Pippen, entre aplausos en La Revuelta: «Nadie ha superado lo que logramos con Jordan. Todavía»

Scottie Pippen, entre aplausos en La Revuelta: «Nadie ha superado lo que logramos con Jordan. Todavía»