El presentador Ramón García conquista La Revuelta con marmitako y recuerdos de su infancia: «Increíble los vascos»

El presentador vasco Ramón García fue uno de los protagonistas de este jueves en La Revuelta. El vizcaíno derrochó simpatía y complicidad con David Broncano desde el primer momento. Ramontxu agasajó al presentador de La Revuelta con regalo muy especia: un tupper de marmitako recién hecho. «¡Vaya tupper!», exclamó Broncano entre risas, al descubrir el emblemático guiso vasco.

Con el desparpajo que lo caracteriza, Ramontxu desgranó la receta como si estuviera en su propia cocina: «Es un guiso con patata, pimiento verde, rojo, pimiento choricero —que es el truco— y, cómo no, bonito de la primera tanda que ha entrado por el norte. A ver si me das el aprobado. Lo he hecho yo».

David Broncano quiso asegurarse: «No lo habrás comprado en Carrefour», bromeó antes de probarlo. Una cucharada bastó para que el cómico jienense diera su veredicto: «Muy bueno. Está bueno de verdad. Esto me lo llevo para mi casa. Que venga Ramón más días», sentenció, arrancando los aplausos del público.

Ramón García: marmitako y recuerdos de su infancia La Revuelta

Entre cucharadas y risas, hubo también espacio para otra pasión vasca: los deportes tradicionales. «¿Sabías que fui campeón de Bizkaia de halterofilia con 14 años?», lanzó Ramón con una media sonrisa. Broncano no se lo terminaba de creer: «¡Tú que vas a ser!». Pero Ramontxu, fiel a su estilo, aportó datos: «Levantaba 52 kilos y medio, y 85 a dos tiempos. Era un chaval y pesaba 75 kilos». Incluso se animó a enseñar la técnica al presentador.

La escena se tornó aún más cómica cuando Miguel, la voz en off del programa, desveló un detalle: «Leo por aquí que fue campeón… y solo se presentaron dos». Ramón no se dejó achicar: «¡Sí! ¡Nos presentamos dos! ¡Pero gané! Lo horroroso hubiera sido no ganar», respondió entre carcajadas.

El momento sirvió para reflexionar con humor sobre el gusto vasco por los deportes de fuerza. «¿Por qué gusta tanto allí en Euskadi levantar cosas?», preguntó Broncano. La respuesta de Ramón fue tan auténtica como insólita: «No lo sé. En mi cuadrilla hacíamos carreras con bombonas de butano. Es una forma de hacer deporte de otra manera». La conclusión del presentador andaluz no pudo ser más clara: «Increíble los vascos».