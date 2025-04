Aitor Francesena, el surfista de Zarautz que puso en su sitio a David Broncano: «Deberías ponerte de rodillas y pedir perdón»

L. G. Jueves, 10 de abril 2025, 11:06 Comenta Compartir

Aitor Francesena, uno de los nombres propios del surf vasco, volvió a hacer de las suyas en 'La Revuelta', el programa de David Broncano. Esta vez no lo hizo como invitado en el escenario, fue el que estrenó el programa en TVE1, sino entre las butacas del público. Allí, relajado, disfrutaba del programa cuando David Broncano, micrófono en mano, lo reconoció desde el plató: «Con él empezó todo», dijo el presentador, recordando su participación en el primer episodio.

Aitor Francesena, más conocido en Zarautz como 'Gallo', no dejó pasar la oportunidad de devolverle el saludo a su manera: «Ayer estuve en la Junta del Ayuntamiento de Zarautz y tienes prohibida la entrada al pueblo. Deberías ponerte de rodillas y pedir perdón a la comunidad surfera», soltó entre carcajadas.

Aitor Francesena, contigo empezó todo. Vaya primer invitado, es que no pudimos tener mejor honor que arrancar La Revuelta que con él. #LaRevuelta pic.twitter.com/L08gURyJN5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 9, 2025

La «acusación» tenía miga. El cómico había declarado hace semanas que «la mayoría de surfistas no saben surfear». Broncano, fiel a su estilo, no se arrugó: «Lo sigo pensando. Hay cuatro o cinco que sabéis de verdad, y el resto… bueno, no se levantan de la tabla».

David Broncano: «Voy un montón en verano a Zarautz»

Aitor Francesena, curtido en olas y batallas mayores, advirtió con sorna: «El día que vayas a Zarautz y llegues por la autopista...». David Broncano zanjó rápido, tirando de buen rollo: «Vaya sitio más bonito. Voy un montón en verano».

Aitor Francesena: un palmares impresionante

Francesena cuenta en su palmares con un doble campeonato del mundo conseguido en 2023, año en el que ganó el circuito del Adaptive Surfing Professionals World Championship y el de la AMP Surf. Además, se alzó con el título de Europa de Parasurfing, el cual regresó tras cinco años de ausencia. También consiguió, en 2016, convertirse en el primer campeón del mundo en la categoría de ciegos.

De momento el zarauztarra consigue victorias a donde quiera que vaya. Victorias como la de Australia lo siguen clasificando como uno de los referentes, tanto a nivel nacional como mundial. Nacido en las olas de la costa guipuzcoana, Francesena fue uno de los primeros entrenadores de la disciplina al fundar en 1988 la primera escuela de surf, en Zarautz. Además, fue el primer seleccionador a nivel estatal.

El surfista guipuzcoano ha sido mentor de otros grandes nombres de este deporte como Mario Azurza, Axier Muniain o Aritz Aranburu. Este último destacando por alcanzar, en dos ocasiones, la elite del mundo de este deporte.