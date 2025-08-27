De Joaquín Prat a Marta Flich: la batalla por la audiencia se renueva en las tardes

J. Moreno Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:30 Comenta Compartir

En una época en la que la emisión en directo sigue estando dominada por la televisión convencional frente a las plataformas de streaming, las principales cadenas recrudecen su batalla por el reinado de una franja clave para elevar las audiencias: la tarde. TVE y Telecinco renovarán sus contenidos vespertinos, pero con una apuesta clara: el magacín seguirá siendo el formato reinante. Al frente, en la competencia, continúa la imbatible Sonsoles Ónega, cuyo programa 'Y ahora Sonsoles' abrirá su cuarta temporada en Antena 3, tras haber 'sobrevivido' a la rivalidad directa de Ana Rosa Quintana y al breve paso de 'La familia de la tele' por La 1.

En la cadena pública, la novedad será 'Directo al grano', presentado por la periodista y economista Marta Flich, quien salta de compartir plató con Risto Mejide en 'Todo es mentira' (Cuatro) a hacerlo con Gonzalo Miró, habitual analista político en Atresmedia durante los últimos años. El hijo de la cineasta Pilar Miró será el copresentador de este nuevo formato que, según avanzó la corporación, será un magacín de actualidad que «apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible». Además de la mesa de análisis, en la que participarán varios expertos cada día, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados.

Este espacio, producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales (la compañía que estuvo detrás de 'La familia de la tele') y Big Bang Media (The Mediapro Studio), aún no tiene asignada oficialmente la cadena en la que se emitirá. En las últimas semanas, La 1 ha probado a ofrecer en la sobremesa y la tarde una doble sesión del programa 'Malas lenguas', conducido por Jesús Cintora, que ha logrado datos aceptables de audiencia también en el primer canal. El pasado 19 de agosto marcó su mejor registro hasta la fecha solo por La 1, con un 10,6 % de cuota y 895.000 espectadores. Mientras tanto, la parrilla vespertina continuará arropada por 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', las dos series diarias producidas por Bambú Producciones que se han convertido en la oferta más competitiva de su franja.

Enfrente estará el periodista Joaquín Prat en Telecinco, con un nuevo magacín que sustituirá a 'Tardear'. Tras el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas, Mediaset ocupó el hueco de la tarde con la continuidad de ese espacio, que pasó a estar presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto. Producido también por Unicorn Content ('El programa de Ana Rosa', 'Fiesta'), la nueva apuesta de la cadena abordará la actualidad del día con una mesa de analistas, además de crónica social y contenidos relacionados con los realities del grupo, como 'Supervivientes' o 'Gran Hermano'. El formato estará dirigido por Óscar de la Fuente ('Vamos a ver') y contará con los periodistas César Muñoz y María Ruiz en labores de copresentación.

El regreso de Patiño

Otra novedad vespertina será el regreso del equipo de 'La familia de la tele' y 'Sálvame' a las tardes de Ten, tras su sonado fracaso en la cadena pública. María Patiño presentará 'No somos nadie' desde el lunes 1 de septiembre a las 15:30 horas, un nuevo formato diario de entretenimiento y crónica social que contará con Belén Esteban y Kiko Matamoros entre sus colaboradores. El espacio pretende heredar el espíritu de 'Ni que fuéramos shh', aunque presentará algunas ausencias sonadas en el equipo, como las de Lydia Lozano o Chelo García-Cortés, que no participarán en este proyecto, también producido por La Osa Producciones. Asimismo, la periodista gallega Carlota Corredera será la encargada de presentar la edición de los viernes.

Las apuestas renovadas para la tarde intentarán hacer sombra a otros espacios ya consolidados, como el magacín de actualidad 'Más vale tarde', en laSexta, o 'Y ahora Sonsoles', en Antena 3. El programa de Sonsoles Ónega cerró la temporada anterior con una media del 10,5 % de cuota de pantalla. La jornada de la dana que azotó especialmente a la Comunidad Valenciana, el 29 de octubre de 2024, fue su emisión más vista, con un 14 % de cuota y 1.218.000 espectadores.