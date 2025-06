Gorka Ibarguren sobre la final femenina de El Conquis: «Alegrarse de que ningún hombre llegue a la final es el tipo de discriminación...»

M. S. Martes, 17 de junio 2025, 11:57 Comenta Compartir

El Conquistador del Caribe llega a su fin y la final del reality vasco será completamente femenina. Así se ha definido en el último capitulo después de que Raquel Fernández 'La Ratxel', haya elegido a Álex para enfrentarse en un duelo, por el que ambos han sido eliminados del programa. Propiciando que la final fuese femenina. Una acción que el guipuzcoano Gorka Ibarguren no ha dudado en criticar en redes sociales.

Y es que ni Álex ni 'La Ratxel' han conseguido superar el mínimo en el duelo del bosque de bambús y no han cogido ni un banderín. Por tanto, ambos han quedado eliminados a puertas de la final que, por primera vez en la historia de 'El Conquis', será una final de mujeres.

La guipuzcoana Ari Merquelanz, Carra y Marcela serán las tres finalistas de esta edición, la primera en la que todas las finalistas serán mujeres. Algo que han celebrado leyendo el correo de sus familiares y amigos emocionadas y disfrutando de un gran banquete.

Aunque el que no se quedó nada contento con la final femenina fue Gorka Ibarguren. El excapitán del equipo azul originario de Oiartzun, no entendió por qué 'La Ratxel' fue a por Álex solo por propiciar una final femenina. Y así lo dejó ver en sus redes sociales, en donde escribió un polémico 'tweet'.

Las variadas respuestas a Gorka Ibarguren

«Este miércoles no podré estar en el debate, así que, dejo aquí mi aportación respecto al capitulo. Rachel, Alegrarse de que ningún hombre llegue a la final solo por ser hombre es exactamente el tipo de discriminación que decís combatir. No me ha gustado nada», ha escrito el guipuzcoano.

Este miércoles no podré estar en el debate, así que, dejo aquí mi aportación respecto al capitulo. Rachel, Alegrarse de que ningún hombre llegue a la final solo por ser hombre es exactamente el tipo de discriminación que decís combatir. No me ha gustado nada #conquis22ETB — Gorka Ibarguren (@gorkaworkout) June 16, 2025

Un 'tweet' con reacciones de los fans del programa que tampoco se hicieron esperar, ya que estos mostraron opiniones divididas sobre el tema. A muchos no les gustaron las palabras del guipuzcoano y defendieron la decisión de la concursante: «No creo que se haya alegrado de que no haya hombres en la final, sino de qué es una final de mujeres, que molesta hasta eso», respondía una usuaria.

«Hay una final femenina porque Álex no fue capaz de pasar su duelo y porque Marcela y Carra han eliminado justamente a varios», argumentaba otro usuario. Mientras que otros evadían el tema y comentaban que «el tema hombres y mujeres me aburre, que cada cual haga su camino y compita con todo independientemente de qué sexo tenga cada uno y que gane el mejor».