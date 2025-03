David Cantero confiesa cómo fue su paso por la oficina de empleo: «No se valora la experiencia»

J. F. Viernes, 21 de marzo 2025 | Actualizado 22/03/2025 10:35h. Comenta Compartir

El reconocido presentador de informativos David Cantero ha revelado en una reciente entrevista su inédita experiencia al tener que acudir a una oficina de empleo tras finalizar su larga y exitosa etapa profesional en Informativos Telecinco. El periodista (Madrid, 64 años), con una trayectoria que lo ha llevado a ser una figura destacada de la televisión en España, describe este momento como algo completamente desconocido para él. «Tenía que apuntarme al desempleo y nunca lo había hecho», explica.

David Cantero relata en su intervención en el podcast 'Lo que tú digas', de Álex Fidalgo, que ese mismo día había «probado algo nuevo, como era el hecho de pasarse por una oficina del Sepe. »Nunca me había pasado... fíjate yo la primera vez que trabajé, si trabajar se considera que te pagan por hacer una actividad, tenía 14 o 15 años, o sea en aquellos tiempos era normal todos que los chavales nos buscáramos trabajillos, y si éramos de familias humildes aún más... desde entonces hasta hoy nunca he dejado de trabajar«.

Al narrar su visita a la oficina, Fidalgo le pregunta si el personal de la oficina de empleo le reconoció. «Creo que sí porque además mi voz también es muy reconocible, si no es por la cara ya por la voz me reconocen mucho más que por mi aspecto porque yo soy una persona que soy un poco gañán, que me visto de una manera muy deslavazada y cómoda, jamás me verás de traje y corbata por ahí». También ha recordado que en cuanto puede se deja barba «y voy despeinado o sea que por mi aspecto no se me reconoce bastante pero por la voz sí me reconoce todo el mundo y sí, la chica que me ha atendido creo que me ha reconocido, pero ha sido muy prudente y no ha dicho nada ha tenido la cautela y ha sido muy educada y muy amable».

Sobre su presente y futuro profesional, Cantero reconoce la incertidumbre que acompaña este cambio: «entro en esta nueva etapa en la que no te negaré que hay una cierta incertidumbre, pues soy un parado». A pesar de ello, se muestra con una actitud abierta: «nunca se sabe». Además no descarta encontrarse con su pareja televisiva, María Casado en el futuro: «lo mismo ahora una cadena le da vueltas y ven que Mediaset ha desperdiciado a esta pareja y decide llevarnos, o lo mismo me llaman a mí por un lado y por otro a ella... quién sabe, la vida es sorprendente, pero sorprendente de verdad».

La posición financiera de David Cantero

En cuanto a su situación económica, Cantero desmiente tener una holgada posición financiera: «me queda mucha hipoteca por pagar y tengo hijos en edades complicadas y de estudios, en fin, yo no vivo en la abundancia, ya no vivimos los tiempos en los que se ganaba mucho dinero delante de las cámaras, yo llegué un poco tarde a la época de gran abundancia». No obstante reconoce que «he ganado bien y te acostumbras a vivir un cierto nivel no de económico de pero el tren de vida que se llama,... yo y mi familia llevamos una vida de lo más normal, sencilla y sin lujos, sin idioteces... yo soy una persona de campo y humilde porque mis padres me crearon así y así lo he transmitido a mis hijos porque la humildad es fundamental en la vida».

A la pregunta sobre si su edad pudo haber sido un factor en la decisión de la dirección de Mediaset de prescindir de sus servicios, Cantero destaca su plena vigencia profesional y cómo la experiencia, lejos de ser un lastre, es un valor añadido en su campo. «Todavía soy un fruto deseable», dice, aunque reconoce que sus 64 años pueden haber tenido «algo que ver».

David Cantero: «Estoy en un momento ideal para el periodismo»

«Yo estoy estupendamente, soy una persona llena de energía, en forma física y psíquicamente estoy en un momento ideal», ha respondido. Además argumenta que en el periodismo es importante la experiencia: «en esto de contar lo que sucede ante las cámaras o de ser un buen comunicador es valiosísima la experiencia y transmite más rigor». En este sentido, se describe a sí mismo como el resultado de un proceso de maduración profesional óptimo.

No obstante, Cantero lamenta que no todo el mundo comparta esta visión y reconoce que «hoy en día se valora poquito la experiencia; puede que una persona con menos experiencia salga más barata y sea más moldeable, aunque yo no soy nada problemático, no soy de tocar las narices a nadie». Para ilustrar la importancia de la experiencia, Cantero recurre a analogías contundentes, comparando su situación con la de un piloto de avión o un cirujano: «si tú vas a volar de aquí a Noruega y vas a coger una compañía aérea y sabes que el piloto tiene 50.000 horas de vuelo y tienes otro que tiene 3.000, ¿quién prefieres que vaya a los mandos?».

