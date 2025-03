David Cantero confiesa la razón para su despedida de Telecinco: «Hacíamos buena pareja María Casado y yo, ellos se lo pierden»

J. F. Miércoles, 19 de marzo 2025, 12:28 Comenta Compartir

Tras 15 años siendo uno de los rostros más emblemáticos de los Informativos de Telecinco, David Cantero (Madrid, 64 años) ha ofrecido su versión sobre su reciente salida de la cadena. En una entrevista concedida al podcast 'Lo que tú digas' de Álex Fidalgo, el veterano presentador ha hablado sin tapujos sobre los motivos que llevaron a la finalización de su etapa profesional en Mediaset, confirmando que, aunque el acuerdo fue «cordial y amistoso», la decisión estuvo impulsada por la estrategia de la empresa de reducir gastos.

«La empresa está buscando abaratar costes», ha afirmado Cantero. El periodista madrileño ha relatado que esta posibilidad la «sospeché y lo vi venir no hace mucho tiempo». A pesar de esta motivación económica, Cantero ha querido dejar claro que no guarda rencor a la que fue su casa durante tres lustros: «Yo no tengo nada malo que decir de Mediaset, siempre se han portado bien conmigo desde que llegué hasta el último día».

Sin embargo, Cantero también ha reconocido que llegó un punto en el que se sintió incómodo y que intuyó que su continuidad no era deseada. «Cuando tu ya te sientes que hay alguien que está incómodo contigo y notas que algo pasa y que hay alguien que quiere quitarte del medio...», ha confesado. Aunque considera que «eso es normal hay veces que las direcciones cambian y gente a la que le gustas más y menos», finalmente llegó a una conclusión pragmática: «Hubo un momento en el que dije ha llegado un momento de tú quieres que me vaya y yo casi que ya quiero irme». Así, ante la perspectiva de un futuro laboral incómodo, Cantero tomó la decisión de marcharse: «De pronto ya notas que todo se ha enrarecido y charlas con la dirección y a lo mejor lo mejor es esto. ¿Qué iba a trabajar dos, tres o cuatro años más? Si íbamos a estar un poco incómodos, me voy y ya está».

David Cantero: «Me trasladaron al fin de semana y yo, encantado»

Un punto de inflexión en esta situación, según el propio Cantero, fue su traslado a los Informativos del fin de semana. «Cuando me pasaron al fin de semana fue el punto en el que empecé a notar que algo pasaba». Sin embargo, asegura que aceptó el cambio de buena gana: «Pensaban que yo a lo mejor iba a decir que no, que no me iba a hacer mucha gracia, pero me fui encantado. Me venía bien un cambio. Soy un soldado, un empleado, donde me mandes y requieras mi trabajo allí voy a ir».

Su etapa en el fin de semana le brindó la oportunidad de trabajar junto a María Casado, una colaboración que valora enormemente. «Yo me fui y me encontré con un equipo extraordinario, fueron meses un poco raro porque la fórmula de presentar tres personas era una dinámica un tanto rara pero encontrarme con María Casado fue una sorpresa. Y justo cuando estábamos saboreando que iba bien pues nada, las dinámicas de las empresas son incomprensibles. Y bueno he dejado viuda a María», comentó con su característico humor. Lamenta profundamente que esta prometedora pareja televisiva se haya truncado: «Isabel Jiménez y yo hacíamos una pareja televisiva excelente que jamás deberían haber roto y ahora María y yo teníamos un momento excelente como pareja televisiva que no deberían haber roto, ellos se lo pierden. Y en eso si me da pena porque no hemos podido culminar nuestro segundo encuentro».

«Ha sido duro, no pensaba irme»

A pesar de la sorpresa que supuso su marcha para muchos, Cantero insiste en que fue una decisión meditada y en buenos términos. Aunque reconoce que «ha sido duro, para mí ha sido duro irme en un momento en el que no pesaba irme», mira hacia el futuro con optimismo. «Me falta tiempo para todo lo que quiero hacer, soy muy culo inquieto», afirma. Entre sus planes se encuentran seguir dedicándose a sus pasiones artísticas, como la pintura, y quizás finalizar un libro. Por ahora, su prioridad es «disfrutar todo lo que pueda de mi familia».

Temas

Telecinco