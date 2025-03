David Cantero desvela su insólito inicio en televisión como cámara en conflictos bélicos: «Es divertida esa adrenalina»

J. F. Miércoles, 26 de marzo 2025, 17:53 Comenta Compartir

David Cantero (Madrid, 64 años), rostro familiar de los informativos durante años, ha recorrido un camino profesional fructífero y fascinante que recuerda estos días tras su salida de Mediaset y que comenzó detrás de las cámaras, capturando la realidad a través del objetivo. En una reciente entrevista, el periodista ha desgranado sus inicios como reportero gráfico y su posterior evolución hacia otras facetas de la televisión, incluyendo su intensa etapa como reportero de guerra cubriendo conflictos armados.

Desde joven, la fascinación por las cámaras marcó la vocación de David Cantero. Recuerda con viveza su primer impacto visual. Su pasión lo llevó a frecuentar los estudios de Televisión Española en Prado del Rey, la entonces meca televisiva en España, donde comenzó como «auxiliar, era tiracables, no podía aún coger la cámara» pero recuerda que pudo participar en programas legendarios de la época.

Sin embargo, el estudio no era su destino final. Cantero descubrió pronto que lo que realmente le apasionaba era «irme por ahí, no estar en un estudio sino salir a la calle». Esta inquietud lo impulsó a opositar y convertirse en reportero gráfico de los servicios informativos de TVE, dando inicio a una etapa que describe como «tal vez la más apasionante y divertida, como reportero».

Para Cantero, el periodismo de calle, «buscar noticias, estar allí donde sucedía algo Cuanto más gordo y más duro y más terrible era mejor para mí, era lo que más me gustaba». En una época donde las imágenes no fluían instantáneamente a través de internet, la labor del reportero era crucial. «En aquellos tiempos había muy pocas cámaras, pocos reporteros y en el mundo pasaban muchas cosas y había que ir a cubrirlas, así que tuve la suerte de trabajar en Informe Semanal y viajar por todo el mundo».

Reportero en conflictos armados

Esta sed de presenciar la historia en primera línea lo llevó a cubrir conflictos armados en diversos puntos del planeta. «Todos todos queríamos ir a la guerra. Yo estuve en guerras como la del Chad, en Mozambique, que fue una guerra super cruenta y donde lo pasé lo pasé mal... y estuve en Ruanda también». A pesar del peligro, David Cantero recuerda esa etapa con una mezcla de adrenalina y profesionalismo: «Se pasa miedo, el que diga que no es estúpido, se pasa miedo, pero es algo tan divertido sentir esa adrenalina, ¿no? Cuando tú eres reportero, cuando trabajas eres Informador y vas buscando la noticia».

La cámara, paradójicamente, ofrecía una suerte de protección psicológica en medio del caos. «La cámara te hace sentir invulnerable en cierto sentido, lo que es muy peligroso, porque tú te centras en tu objetivo, en conseguir buenas imágenes, en que todo funcione bien y el peligro se te olvida bastante». Sin embargo, esta inmersión en la crudeza de la guerra no significaba una pérdida de sensibilidad. Cantero explica que «por mi forma de ser nunca llegué a insensibilizarme, pero sí es verdad que te haces callo porque ves mucho sufrimiento, ves cosas horribles y tienes que estar ahí y no te puedes venir abajo».

Las experiencias vividas dejaron una huella imborrable. Recuerda «la primera vez que vi un muerto, que me impactó» y cómo el «olor de la muerte, una vez que lo has olido no se te olvida jamás». A pesar de la dureza, Cantero subraya la lección aprendida en lugares de sufrimiento extremo: «cómo la gente que sufre se aferra a la vida, eso siempre fue una gran lección para mí... ahí está el deseo de la vida, el deseo de seguir vivos es muy significativo en los lugares donde la vida es una absoluta mierda».

El salto a informativos

Tras su apasionante etapa como reportero gráfico, el salto de David Cantero a la presentación de informativos se produjo de manera casi inesperada. Trabajando en el centro territorial de Televisión Española en Andalucía, surgió una vacante repentina para un presentador de informativos. A pesar de no haberlo planeado nunca, Cantero fue animado por sus compañeros reporteros a presentarse a las pruebas de selección. Recuerda que sus colegas le decían: «eres un tío guapo, con buena voz y conoces esto mejor que nadie....».

Así, el periodista madrileño realizó la prueba como uno más y, para su sorpresa al día siguiente le ofrecieron el puesto. Así comenzó su andadura como presentador en un informativo territorial en La 2, un espacio con cabida para la cultura y la vida social, donde, a pesar del miedo inicial, «me divertí mucho». Inicialmente, Cantero compatibilizó durante un par de meses su labor en la calle como reportero con la presentación del informativo, pero esta situación inusual, «donde salía a grabar noticias y luego me ponía la chaqueta y la corbata para presentar», duró hasta que sus compañeros señalaron lo insostenible de la situación.

Su paso a la presentación, sin embargo, no estuvo exento de controversia, ya que generó problemas de corporativismo entre algunos compañeros periodistas que no veían con buenos ojos que un reportero gráfico ocupara un puesto de presentador. Incluso hubo quejas formales al parlamento de Andalucía por esta decisión. A pesar de ello, Cantero demostró su valía con su trabajo diario, lo que le llevó a presentar informativos con cada vez más éxito, hasta que finalmente le llamaron de Madrid para realizar pruebas para telediarios a nivel nacional. Tras pasar por el Canal 24 Horas, culminó su trayectoria como presentador de telediarios, «un camino impensable en sus inicios tras el objetivo de una cámara».