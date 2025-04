L. G. Martes, 15 de abril 2025, 08:39 Comenta Compartir

Parece una misión imposible, pero en el reservado de First Dates sucedió el milagro: Paula, ingeniera chilena afincada en León, consiguió poner a bailar salsa a un vasco. «Fíjate que no le costó tanto llevar el ritmo, incluso movía las caderas», afirmó entre risas la protagonista de su cita. «Tienes mérito, has conseguido poner a bailar a un vasco», adirmó Alex, un vitoriano continuando la broma.

Álex, informático de 46 años, no se considera precisamente un bailarín. «Un vasco baila, pero bien, normalmente no», confesaba con humor. «Igual algo de la tierra, un aurresku... pero salsa, no». Sin embargo, la conexión con Paula rompió todos sus esquemas: «Tienes mérito», le dijo entre risas. «Has hecho bailar a un vasco. Eso queda grabado, para que lo pongas en tu currículum».

Paula, encantada, no podía disimular su sorpresa: «Fíjate que no le costó tanto llevar el ritmo, incluso movía las caderas». La escena fue tan inesperada como espontánea y ha dejado a más de uno con la boca abierta, incluido Carlos Sobera, que no pudo evitar soltar una carcajada cuando Álex habló con total sinceridad sobre su trabajo: «Ser informático es un coñazo, pero al menos me lo paso bien con la gente».

Conexión en First Date: «Has hecho bailar a un vasco»

Álex se presentó como un tipo sencillo y sin dobleces, amante del baloncesto y del running «aunque no me guste, porque la vida es sufrir», decía entre risas. En su cita, encontró una mujer fuerte, dicharachera y con mucha historia: Paula tiene 50 años, aunque no los aparenta, y vino a España desde Chile hace solo tres meses para estar cerca de su hija. Ingeniera de profesión y con espíritu emprendedor, conectó con Álex a través de libros, valores y sentido del humor.

Aunque al principio no sabían si eran el tipo del otro, la cena fluyó, el baile hizo magia, y ambos decidieron darse una segunda cita. «No sé hasta dónde llegaremos», decía Álex, «pero vamos a probar».