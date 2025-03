El soltero vasco que hizo historia en Euskadi sorprende a su cita en First Dates: «Estaba emparejado pero no se podía decir…» Roberto, camarero bilbaíno de 56 años, acude al restaurante de Cuatro en busca de un soltero «serio y que le hiciera reír», pero se encuentra con un pretendiente demasiado «libre en todos los sentidos»

Un soltero vasco dio mucho que hablar en First Dates. Y todo a raíz de la cita que tuvo en el restaurante de Cuatro, con Carlos Sobera como testigo de excepción. Roberto, vizcaíno que se declaró fan de Isabel Pantoja, tuvo un agradable primer encuentro con David, soltero procedente de Asturias que se definía a sí mismo como «un hombre libre en todos los sentidos». Sin embargo, este planteamiento de vida no convenció al camarero vasco, nada seducido por las ideas de su pretendiente: «Tienes la mentalidad demasiado abierta, yo soy de la vieja usanza. Somos muy distintos».

Roberto acudió al restaurante de Cuatro como un soltero más que sólo buscaba a alguien que fuera «serio», «humilde» y que le hiciera reír. Eso sí, nada más llegar al local Carlos Sobera descubrió una faceta oculta de este pretendiente vasco de First Dates. «Has hecho historia en Euskadi», reveló. El soltero asintió y explicó el verdadero motivo. «Fui la primera persona gay que adoptó un niño en Euskadi. Lo traje con tres años y ahora tiene 26 años. En aquel momento estaba emparejado pero no se podía decir, así que lo hice como padre soltero», desveló, antes de reconocer la dura experiencia que había resultado ir hasta Ucrania para adoptarlo: «Lo pasé muy mal, estuve un psicólogo un año de lo que vi allí».

David, su pretendiente, presumió de una mentalidad totalmente opuesta. Tanto es así que el soltero asturiano, de 45 años de edad, se describió como un hombre libre en todos los sentidos. «Soy muy poco convencional para todo. En Navidad no compro ni me regalan nada: no soy nada materialista. Me gusta viajar y vivir experiencias. Fuimos a Túnez de viaje de novios y desde entonces viajo cada año: Egipto, Londres, Bruselas, etc.», añadía.

A nivel de aficiones, ambos solteros se mostraron muy distanciados. «Me gusta salir, ir a charlas, al cine, a conciertos con mis amigas… y también viajar», afirmaba David, ante la cara de circunstancias de su cita en First Dates. Y es que Roberto confesó después que él era todo lo contrario: se lo pensaba todo mil veces y era muy casero.

Las diferencias entre ambos se incrementaron cuando hablaron sobre sus respectivas relaciones sentimentales. «Ahora no podría tener una relación cerrada. A mí solo me importa que esa persona sea leal, no fiel», reconocía David. Su cita, Roberto, volvía a sonreír, incrédulo ante lo que oía: «Yo por ahí no voy a pasar, quiero algo cerrado. Soy clásico. Lo mío es mío y los demás que se busquen la vida. Yo he hecho muchos tríos, y ahí vino mi perdición, por vicio, por probar, por ver qué pasaba. Meter una tercera persona en una relación, no», apuntaba.

Con tan diferentes puntos de vista, estos dos solteros de First Dates no se dieron una nueva oportunidad. El propio Roberto lo definió a las mil maravillas en la decisión final. «Me caes bien, eres un tío majo, pero me ha faltado esa chispa. No tendría una segunda cita, tienes la mentalidad demasiado abierta, yo soy de la vieja usanza. Somos muy distintos», añadió antes de despedirse.

