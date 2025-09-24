Un concursante de Logroño sorprende cantando en euskera la sintonía de Bola de Dragón: «No entendía nada» Uno de los particpantes de 'Agárrate al sillón' de Telecinco no dudó en ponerse a cantar la mítica canción en euskera

Un día más, el concurso de Eugeni Alemany, 'Agárrate al sillón' de Telecinco, arrancaba con energía y ganas de seguir repartiendo premios. Héctor Alarcia, recién estrenado campeón, volvió a sentarse en el sillón con la serenidad que le da su primera victoria y un bote ya acumulado de 6.900 euros. «Todavía estoy asimilando lo que pasó con Rafa Castaño. Entré en una especie de shock: veía al público celebrarlo y no sabía ni lo que había pasado», confesaba.

En esta jornada, el programa recibió a Alberto, editor de libros, que arrancó las risas del público con sus titubeos y dudas al responder. Alemany, rápido de reflejos, bromeaba: «Alberto, estás todo el rato remoloneando: que si me arriesgo, que si me voy, que si me llaman…».

También se presentó Xabier, un concursante entrañable y solidario que emocionó a todos al revelar sus intenciones: sorprender a sus abuelas con un viaje a Italia y donar el resto del premio a la Fundación Arango Lara y a su colegio. «Yo no necesito nada; con ver felices a mis abuelas y poder ayudar, me conformo», confesó con ternura.

La anécdota más comentada llegó cuando Alemany preguntó: «¿Cómo se llama el protagonista de 'Bola de Dragón'?». Los concursantes respondieron al unísono: Son Goku. Entonces Héctor confesó que, en su infancia en Logroño, veía la serie en un EITB y en euskera. «Al principio no entendía nada», recordó entre risas.

El presentador no dudó en pedirle un reto inesperado: cantar la mítica sintonía de la serie en euskera. Héctor, sin pensárselo, arrancó a cantar, desatando la sorpresa del público y dejando al propio Alemany boquiabierto

Adiós a la voz de Son Goku en euskera

Da la casualidad que esta misma semana ha fallecido el actor de doblaje, bertsozale y músico Joseba Etxebarriaa los 69 años de edad, tras una larga enfermedad, según han informado fuentes cercanas.

Etxebarria era conocido, entre otras cosas, por ser la voz en euskera de Son Goku en la emisión de Dragoi Bola. No fue su único doblaje, pero sí el que todavía resuena, ya que la serie se puede volver a disfrutar a través de la plataforma Primeran.

Así, durante años toda una generación de niños y adolescentes crecieron escuchando la voz de Joseba Etxebarria desde que el 4 de octubre de 1989 se emitiera por primera vez Bola de Dragón en ETB1, la serie de dibujos animados de mayor éxito en Euskal Telebista que ha sido recuperada recientemente por la televisión pública vasca para su redifusión.