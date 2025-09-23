Adiós a la voz de Son Goku en euskera: fallece Joseba Etxebarria, el actor de doblaje que llevó Dragon Ball a miles de hogares vascos Dragoi Bola se emitió por primera vez en ETB1 en 1989 y es la serie de dibujos animados de mayor éxito de la cadena

J.M. Martes, 23 de septiembre 2025, 15:10 | Actualizado 15:47h.

El actor de doblaje, bertsozale y músico Joseba Etxebarria ha fallecido a los 69 años de edad, tras una larga enfermedad, según han informado fuentes cercanas. Etxebarria era conocido, entre otras cosas, por ser la voz en euskera de Son Goku en la emisión de Dragoi Bola. No fue su único doblaje, pero sí el que todavía resuena, ya que la serie se puede volver a disfrutar a través de la plataforma Primeran.

Así, durante años toda una generación de niños y adolescentes crecieron escuchando la voz de Joseba Etxebarria desde que el 4 de octubre de 1989 se emitiera por primera vez Dragoi Bola en ETB1, la serie de dibujos animados de mayor éxito en Euskal Telebista que ha sido recuperada recientemente por la televisión pública vasca para su redifusión.

No fue la única aportación de Etxebarria a la cultura. Fundador de una bertso-eskola ya en 1981, en el 2000 empezó a colaborar en el Grupo Promotor de Bizkaiko Bertso Txapelketa, ámbito en el que trabajó y estuvo vinculado durante años. La organización quiso homenajear su dedicación otorgándole el honor de calarle la txapela a Nerea Ibarzabal cuando venció en el Campeonato de Bizkaia de Bertso de 2021 junto a Moises Enbeita.