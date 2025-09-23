Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Adiós a la voz de Son Goku en euskera: fallece Joseba Etxebarria, el actor de doblaje que llevó Dragon Ball a miles de hogares vascos

Dragoi Bola se emitió por primera vez en ETB1 en 1989 y es la serie de dibujos animados de mayor éxito de la cadena

J.M.

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:10

El actor de doblaje, bertsozale y músico Joseba Etxebarria ha fallecido a los 69 años de edad, tras una larga enfermedad, según han informado fuentes cercanas. Etxebarria era conocido, entre otras cosas, por ser la voz en euskera de Son Goku en la emisión de Dragoi Bola. No fue su único doblaje, pero sí el que todavía resuena, ya que la serie se puede volver a disfrutar a través de la plataforma Primeran.

Así, durante años toda una generación de niños y adolescentes crecieron escuchando la voz de Joseba Etxebarria desde que el 4 de octubre de 1989 se emitiera por primera vez Dragoi Bola en ETB1, la serie de dibujos animados de mayor éxito en Euskal Telebista que ha sido recuperada recientemente por la televisión pública vasca para su redifusión.

No fue la única aportación de Etxebarria a la cultura. Fundador de una bertso-eskola ya en 1981, en el 2000 empezó a colaborar en el Grupo Promotor de Bizkaiko Bertso Txapelketa, ámbito en el que trabajó y estuvo vinculado durante años. La organización quiso homenajear su dedicación otorgándole el honor de calarle la txapela a Nerea Ibarzabal cuando venció en el Campeonato de Bizkaia de Bertso de 2021 junto a Moises Enbeita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  3. 3 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  6. 6 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  7. 7 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  8. 8 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Adiós a la voz de Son Goku en euskera: fallece Joseba Etxebarria, el actor de doblaje que llevó Dragon Ball a miles de hogares vascos

Adiós a la voz de Son Goku en euskera: fallece Joseba Etxebarria, el actor de doblaje que llevó Dragon Ball a miles de hogares vascos