Robert Treviño, durante un ensayo con la Euskadiko Orkestra. Iñigo Royo

Los tribunales estiman el argumento de Euskadiko Orkestra contra la demanda de Treviño por su despido

El juzgado de lo social nº 4 de Donostia atiende la reclamación de la orquesta de que el caso debería ir por la jurisdicción mercantil y no laboral, sin entrar a conocer el fondo del asunto

DV

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:56

Comenta

El juzgado de lo social nº 4 de Donostia ha atendido el planteamiento de Euskadiko Orkestra en la demanda que interpuso su exdirector, Robert Treviño, ... contra la entidad, a la que reclama una indemnización por despido improcedente. El juzgado ha argumentado que «el vínculo que mantenía con ella el demandante era de naturaleza mercantil y no laboral, y por lo tanto no era esta la jurisdicción competente para conocer su demanda».

