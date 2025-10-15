Los tribunales estiman el argumento de Euskadiko Orkestra contra la demanda de Treviño por su despido

El juzgado de lo social nº 4 de Donostia ha atendido el planteamiento de Euskadiko Orkestra en la demanda que interpuso su exdirector, Robert Treviño, ... contra la entidad, a la que reclama una indemnización por despido improcedente. El juzgado ha argumentado que «el vínculo que mantenía con ella el demandante era de naturaleza mercantil y no laboral, y por lo tanto no era esta la jurisdicción competente para conocer su demanda».

De esta manera, el juzgado falla estimando «la excepción de incompetencia de jurisdicción, sin entrar a conocer el fondo del asunto». Así, el caso debera ir por la jurisdicción mercantil y no laboral, tal y como reclamaba la Euskadiko Orkestra.

La resolución no es firme y cabe interponer recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El derrocamiento de Treviño llegó el 27 de enero, cuando el consejo de administración de Euskadiko Orkestra rescindió su contrato y también el del director general, Oriol Roch. La medida, en el caso de Treviño, fue fulminante y se hizo efectiva ese mismo día. Desde entonces, y a lo largo de toda esta temporada, la Euskadiko Orkestra carece de director titular.

El maestro texano llevaba ocho años al frente de la formación vasca, tenía un contrato que se renovaba automáticamente y su partida dejó en el aire los conciertos de abono del último programa de la temporada 2024/25 (del 30 de mayo al 5 de junio). Para los demás, se contaba con batutas invitadas. La crítica especializada siempre ha reconocido su labor con la Euskadiko Orkestra, subrayando su capacidad para elevar el nivel, situarla en el mapa internacional de la música clásica y sacar grabaciones de calidad. Sin olvidar que fue la primera orquesta que reanudó la actividad a nivel estatal en tiempos de la pandemia. Nadie ha puesto nunca en duda el ímpetu de su liderazgo.

Lo que no gustaba tanto –la situación presuntamente se hizo insostenible– eran sus maneras y el efecto que causaba sobre las personas que trabajan a sus órdenes. Desde hacía tiempo era un secreto a voces el malestar entre la mayoría de los músicos, que alegaban acoso laboral y un ambiente de tensión y sometimiento impropio de una empresa del siglo XXI.

En abril Roberto Ugarte tomó el relevo, en sustitución de Oriol Roch, como director general de la orquesta y tres meses más tarde la Sinfónica del Principado de Asturias apostó por el propio Roch como gerente. Sin embargo, el cargo de director titular sigue vacante.