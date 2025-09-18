Tres millones de visitas: Kutxa celebra los aniversarios de la sala Kubo y el Artegunea

Si Tabakalera cumplió, aunque no celebró, su décimo aniversario la semana pasada, las salas de exposiciones de Kutxa Fundazioa también está de conmemoración de efemérides: ... veinticinco años de la sala Kubo del Kursaal y diez del Artegunea del Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Un acto social e institucional en la sala del Paseo de La Zurriola sirvió este jueves para resaltar la historia de un doble éxito.

Si durante este primer cuarto de siglo de existencia, cerca de 2.310.000 visitantes han pasado por al menos alguna de sus 85 exposiciones, otras 611.000 personas han recorrida las muestras celebradas en la sala de Tabakalera dedicada a la fotografía.

Sobre el Kubo del Kursaal, el director de Kutxa Fundazioa, Ander Aizpurua, aseguró que «es algo más que una sala: es un lugar donde el arte provoca, inspira y nos ayuda a comprendernos mejor como sociedad». La lista de artistas cuya obra se ha expuesto en el emblemático espacio donostiarra es apabullante:de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Pablo Gargallo o Joan Miró,a Soledad Sevilla, Juan Luis Goenaga, Carlos Sanz o José Antonio Sistiaga, pasando por Marta Cárdenas, María Paz Jimenez, Paloma Navares, Isabel Herguera, José Ramón Amondarain, Marína Núñez, Eva Lootz o Javier Pérez.

Han sido, sin embargo, las exposiciones dedicadas a Critstóbal Balenciaga –con 97.044 visitantes y una media de mil al día– y 'La Tierra vista desde el cielo', del activista medioambiental Yann Arthus-Bertrand –con 69.812 visitas y una media diaria de 1.485– dos de las muestras más existosas en cuanto a la afluencia de público.

Tres de las exposiciones que ha acogido la sala.

En cuanto al Artegunea, las imágenes de Vivian Maier, Berenice Abbott, Ricardo Cases, Joan Fontcuberta o Tina Barney, junto a los vascos como Isabel Azkarate, Jesús Uriarte, Bego Antón, Jon Cazenave, Alberto Schommer, Aitor Ortiz o Begoña Zubero han convertido este espacio en uno de los enclaves de referencia en el ámbito fotográfico. «Una década y miles de clicks que nos invitan a cambiar la mirada, a descubrir lo cotidiano y lo universal a través de la fotografía. Artegunea abre la mirada y promueve el pensamiento crítico», destacó la responsable de Iniciaztivas y Contenido de Kutxa Fundazioa, Ane Abalde.

'Historia compartidas', construida a partir de la propia colección de fotografías de Kutxa del siglo XX ha sido hasta el momento la muestra más exitosa, con 102.262 visitantes, seguida de 'Hacia la modernidad', de Alberto Schommer, que recibió 39.847 entradas.

Las salas forman parte de Artebidea, el programa integrado en el nuevo Plan Estratégico de Kutxa Fundazioa con el que se pretende «impulsar las carreras artísticas y la mediación cultural, prestigiando el trabajo de creadoras y creadores como generadores de conocimiento individual y colectivo, socializando su labor para impulsar una mirada amplia y diversa del arte. Una iniciativa que concibe el arte, las humanidades y la cultura como motores de progreso social, herramientas de conocimiento y generadoras de pensamiento crítico», según asegura la entidad.