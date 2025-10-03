Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una imagen del dispositivo 'Bautismo', de Iara Solano, que estará en Tabakalera los próximos días 16 y 17. KUTXA FUNDAZIOA

Traiga bañador, chanclas y toalla:la cita es en Kluba de Tabakalera

Un programa de Kutxa Fundazioa con las actividades más alternativas reivindica durante este otoño las propuestas que acoge la sala del centro de cultura contemporánea

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:02

Si alguien había soñado alguna vez con hacer una pausa en su ajetreada vida mediante un baño «sanador» en un jacuzzi, los próximos día 16 ... y 17 tiene su cita en la sala Kluba de Kutxa Fundazioa de Tabakalera:'Bautismo' es el nombre del dispositivo ideado por la artista e investigadora escénica alavesa Iara Solano (Vitoria, 1985), en el que se invita a quien quiera acercarse y participar a sumergirse en el agua de un jacuzzi hinchable. Calificada de «experiencia sonora», esta pieza ideada en aquel verano aún pandémico de 2021 busca la reconexión del usuario consigo mismo y mediante un ritual, la eliminación de «la tristeza y los temores» propios de aquella época. Los 'voluntarios' deberán llevar sus propios bañadores, toallas, chanclas y gorros de baño a esta insólita experiencia, cuyo precio es de quince euros por persona. En pases de 25 minutos, estará abierto al público/usuario de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas.

