Traiga bañador, chanclas y toalla:la cita es en Kluba de Tabakalera

Si alguien había soñado alguna vez con hacer una pausa en su ajetreada vida mediante un baño «sanador» en un jacuzzi, los próximos día 16 ... y 17 tiene su cita en la sala Kluba de Kutxa Fundazioa de Tabakalera:'Bautismo' es el nombre del dispositivo ideado por la artista e investigadora escénica alavesa Iara Solano (Vitoria, 1985), en el que se invita a quien quiera acercarse y participar a sumergirse en el agua de un jacuzzi hinchable. Calificada de «experiencia sonora», esta pieza ideada en aquel verano aún pandémico de 2021 busca la reconexión del usuario consigo mismo y mediante un ritual, la eliminación de «la tristeza y los temores» propios de aquella época. Los 'voluntarios' deberán llevar sus propios bañadores, toallas, chanclas y gorros de baño a esta insólita experiencia, cuyo precio es de quince euros por persona. En pases de 25 minutos, estará abierto al público/usuario de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas.

'Bautismo' es parte de 'OFNI' ('Oholtzako Fenomeno Nabarmenki Interesgarriak'), uno de los seis ciclos que Kutxa Fundazioa pondrá en marcha este otoño y con los que la entidad pretende reivindicar las actividades que programa en el espacio Kluba del Centro Internacional de Cultura Contemporánea. En 'OFNI', se incluyen también otras dos propuestas: 'Eukalyptus' (18 de octubre, entrada anticipada: 10 euros y en taquilla, 12 euros), de Jon Ander Urresti, en el que se mezclan la escritura colectiva con «presencia escénica de alto voltaje», y el espectáculo de El Patio Trasero 'A mano' (19 de octubre, entrada anticipada a 8 euros, en taquilla, diez), un montaje en pequeño formato en donde el barro y las manos se bastan para contar una historia que no necesita palabras y en el que se dan cita la «poesía visual, ternura y humor».

Hoy, 'Gipuzkoako Ahotsak'

Y hasta aquí el ciclo 'OFNI', que agrupa en un solo 'fin de semana' las propuestas más rompedoras de una programación ya de por sí bastante «marciana», según reconocen desde Kutxa Fundazioa, y que arrancó los pasados 6 y 7 de septiembre con el festival She Makes Noise. Antes, llega la segunda edición del 'Gipuzkoako Ahotsak -Voces desde el territorio', con un concierto de Labar y Saguxar que tendrá lugar hoy y al que seguirá el día 11, el que ofrecerán Perlata y Ameba.

El pop, el punk, la electrónica, el folk y la canción de autor pasarán desde hoy y hasta finales de noviembre por el escenario de Kluba, de la mano de Nhil y Xabier Badiola (24 de octubre), Peru Galbete y Gori Gori (7 de noviembre) y Kattalin eta Nenufarrak y Keia (21 de noviembre). Estas 'Gipuzkoako Ahotsak' concluirán el 28 de noviembre con el concierto de Kulata y Zatibi. Las actuaciones serán a las 20.00 horas y el precio de la entrada, 8 euros.

Con un jacuzzi en el que podrán bañarse quienes se apunten, 'Bautismo' se presenta como una experiencia «sanadora»

La cómica actriz y guionista Maialen Sorzabalbere y Leo Bueriberi abrirán el próximo jueves el cuarto ciclo que, bajo el epígrafe de 'Bakarrizketak-Stand-up en euskera', propone tres veladas con dos monólogos de humor de 30 minutos cada una. El 20 de noviembre será el turno de Asier K y Mirari Martiarena, y el 11 de diciembre se encargarán de cerrar el ciclo Julen Portillo y María Blanco. También en este caso las actuaciones serán a las 20.00 horas, con entradas a 8 euros.

Un clásico de la programación de Kutxa Fundazioa es el Talentu Berriak Jazz Musikan, que en otras ocasiones se ha organizado junto al propio Jazzaldia y en esta ocasión va de la mano de Musikene. Blossom Dúo (25 de octubre), Torrija's Quartet (31 de octubre), Iñar Sastre Trio (1 de noviembre) y Mané (8 de noviembre) conforman la programación.

Artes escénicas, música, nuevas dramaturgias, teatro, propuestas para la infancia y humor conforman el programa

Finalmente, el ciclo 'Zir Zir Hara!-Artes escénicas para la infancia', comisariado por Mafalda Saloio, buscará al público familiar con tres propuestas «sin texto o con lenguaje accesible» para los niños: el primero será el próximo día 26 con 'La Fresca', de la Compañía Anna Confetti. El 23 de noviembre, Animal Religio presentará 'Copiar' y finalmente, el 30 de noviembre la compañía Chache-Halo cerrará con 'La llama del mar' este programa.