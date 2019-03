La blanca palidez de las luces y las pieles del Norte Un visitante ante algunas de las fotografías de Carla Van de Puttelaar. / LUSA La nueva exposición de la sala Artegunea de Kutxa Fundazioa reúne en Tabakalera el trabajo de tres fotógrafas holandesas que reinterpretan con sus cámaras el legado de los grandes maestros flamencos del barroco NEREA AZURMENDI Jueves, 7 marzo 2019, 13:47

La sala Artegunea de Kutxa Fundazioa, enclavada en Tabakalera, ha reunido la obra de tres fotógrafas holandesas, «herederas de la tradición artística barroca» en una exposición 'A Whiter Shade of Pale', «guiada por la luz», en la que cada una de ellas ha experimentado desde su propia óptica con esa 'luz del Norte' que captaron de manera magistral con sus pinceles los maestros de barroco flamenco. La exposición se abrirá al público este viernes, 8 de marzo, y podrá visitarse hasta el 2 de junio, de martes a domingo de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:00. La entrada a la sala es libre, y hay previstas actividades complementarias como visitas guiadas y talleres, así como un seminario dirigido a profesionales, que tendrá lugar este sábado, y una conferencia del comisario de la muestra, Ramón Esparza, el 9 de mayo.

Carla van de Puttelaar (Zaandam, 1967), Hellen van Meene (Allkmaar, 1972) forman parte, como ha destacado el comisario de la exposición, el fotógrafo y profesor de la UPV/EHU Ramón Esparza, de la «generación que renovó» la fotografía holandesa en la decada de los 90. Sanne De Wilde (Amberes, 1987) pertenece a una generación posterior y su parte de la muestra, situada en el piso superior de la sala, tiene un planteamiento más radical y diferenciado.

Pero, a pesar de la diversidad estilística y de las diferentes trayectorias de las artistas, así como del hecho de que ninguna de las fotografías expuestas haya sido realizada expresamente para 'encajar' en la visión que propone la exposición, las tres coinciden en convertir la luz en el elemento principal de su trabajo. Proponen, a juicio de Esparza, «tres formas de entender el retrato y, al mismo tiempo, la revisión de la práctica fotográfica en los años de la posmodernidad».

Tres artistas, tres mundos

Entre las características que remiten a la herencia barroca holandesa, destaca el uso de la luz, de la llamada 'luz del Norte' trasladada de los cuadros de la época clásica al ámbito de la fotografía. En la obra de Carla van de Puttelaar predominan los tonos pálidos y las luces frías de los cuadros flamencos, y, en las poses casi escultóricas, las formas sinuosas de la pintura barroca. Sin embargo, no plantea la belleza como algo alejado de la vida sino que, tal como la concebían en el Barroco, parte de «la asunción de que se trata de algo temporal y pasajero a lo que sucederá el declive y la muerte de la carne». Así, no solo no oculta sino que explora y resalta las imperfecciones en los cuerpos de sus modelos -todas ellas mujeres jóvenes de piel blanquísima y cabello abundante-, y no solo elige como complemento o protagonistas de sus fotografías flores lozanas y recién cortadas, sino que también refleja su deterioro.

Hellen van Meene, por su parte, durante veinte años, ha centrado su carrera en el retrato de adolescentes, preferentemente niñas, «en ese momento tan trascendental de la vida de una persona en el que se ha abandonado la niñez, pero todo está aún por decidir». Las poses, en su aparente naturalidad, están cuidadosamente estudiadas y «las miradas nos acercan a la parte psicológica de la adolescencia: temores, dudas, despertar de la sexualidad y autoreconocimiento en un cuerpo en cambio». Van Meene utiliza la luz natural, a menudo en interiores, «de una forma que recuerda mucho la pintura barroca», y muchas de sus obras rezuman luminosidad y calidez. En los últimos años, y como manera de superar su miedo a los perros, ha empezado a incorporarlos a sus obra, en muchos casos en retratos muy elocuentes que también incluyen niños.

En cuanto a la autora más joven del trío, Sanne De Wilde, es también la que plantea un estilo más diferenciado, pero que no puede separarse de la tradición fotográfica forjada desde los años noventa. 'Snow White' es una serie sobre el albinismo y los problemas que sufren quienes tienen esa enfermedad. El hecho de que sean albinos, de hecho, nos lleva a hablar de la diferencia y del rechazo social que genera. El albino es el 'otro'. En el fondo, afirma De Wilde, los albinos son una metáfora. Son la magnificación de nuestros miedos y nuestra inseguridad, pero también de nuestra fuerza. «Trato de crear una impresión poderosa de esa fragilidad», ha afirmado en la presentación de la exposición.