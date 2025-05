La 'Sonnambula' guipuzcoana que triunfa en el Liceu: ovaciones para Xabier Anduaga, Carmen Artaza e Iratxe Ansa

Anduaga, Artaza y Ansa. Parecen los nombres de una delantera mítica de la Real pero son los nombres de los tres artistas guipuzcoanos que triunfan ... estos días en las representaciones en el Liceu de Barcelona de 'Sonnambula', la ópera de Bellini. Para el tenor donostiarra Xabier Anduaga, aclamado por el público barcelonés como una de las voces del momento, es otra reválida en una carrera que atraviesa un momento de esplendor. Para la 'mezzo' también donostiarra Carmen Artaza es un ovacionado debut en el gran coso de la Rambla, y la errenteriarra Iratxe Ansa es la responsable, junto con su compañero Igor Bacovich, de la aplaudida coreografía incrustada en el montaje. Los dos forman la compañía Metamorphosis.

Hablar con los tres artistas guipuzcoanos que paladean los buenos momentos de esta 'Sonambulla' a la guipuzcoana supone una inyección de optimismo y una muestra del talento artístico que se 'fabrica' en este territorio. La obra de Vincenzo Bellini, presentada como «uno de los iconos más celebrados y resistentes del belcantismo», llega al Liceu en un montaje dirigido por Bárbara Lluch que ya pasó por el Real madrileño. El estreno fue el pasado 22 de abril y su ciclo de representaciones continúa hasta este viernes, 9 de mayo. A última hora ha habido que añadir una función más para sustituir a la prevista el 28 de abril que tuvo que suspenderse por el apagón.

Anduaga, «el referente»

¿Por qué elijo esta foto? «Es el momento de mayor tensión en la ópera. La directora me pide un enfoque agresivo al personaje y no es fácil ponerse en la piel de un maltratador y cantar a la vez una música tan preciosa y virtuosa».

El montaje de Bárbara Lluch ha sido debatido, con elogios a su 'beligerancia' en favor de la mujer y también alguna crítica, pero los aplausos han sido unánimes para los protagonistas, Xabier Anduaga y la soprano norteamericana Nadine Serra. Los dos acaban de triunfar también juntos en Viena con 'L' elisir d' amore'. Serra es calificada ya como «la novia del Liceu», con una especial conexión con el público catalán, mientras que Anduaga se ve reclamado por el público en cada función como «intérprete de voz amplia, emotiva y de una homogeneidad en el registro que solo poseen los más grandes de la lírica; su Elvino es en la actualidad de absoluta referencia, capaz de emocionar al público con un instrumento privilegiado», según resumía la crítica de Ópera Actual.

«Es una obra muy exigente que ya pude cantar con Nadine en el Real de Madrid, también con muy buena acogida», explica Anduaga a DV desde Barcelona. «Bellini te deja bastante 'desnudo' en escena, solo con tu voz, pero cantar con Nadine es siempre un lujo, tiene un nivel que te exige cantar mejor cada día. Todo el 'cast' es estupendo, y como donostiarra me hace mucha ilusión compartir con Carmen Artaza y el trabajo de Iratxe Ansa».

También es difícil el papel «porque la directora da un enfoque muy agresivo a mi personaje, tengo que ponerme en la piel de un maltratador pero al mismo tiempo cantar una música tan preciosa».

A Xabier Anduaga le aguardan nuevos trabajos en este momento dulce de su carrera. «Cuando acabe en Barcelona iré a Las Palmas para cantar nuevamente 'La Traviata', después cantó otra 'traviata' en Madrid y en agosto espera la Quincena Musical en Donostia. Como ya se anunció, canto el Stabat Mater de Rossini y doy un recital con piano en el Victoria Eugenia que también me hace muchísima ilusión porque es algo más íntimo que una ópera. Ahí la gente podrá escucharme con un repertorio distinto, desde los 'sonetos' de Petrarca hasta canciones francesas y, obviamente, arias de ópera y algo de zarzuela».

Una donostiarra en Múnich

¿Por qué elijo esta foto? «Ahí estoy, de verde, caracterizada de mayor... Pero resulta fantástico compartir escenario con artistas tan buenos y con una puesta en escena clásica que conecta bien con el público, que llena cada función».

Para la también donostiarra Carmen Artaza su debut en la temporada de ópera del Liceu está resultando otra «experiencia fantástica». Tiene 30 años, como Anduaga, «aunque él está ya en el top de la lírica, es un número uno», dice la mezzo. «Es otro lujo participar en una producción de este calibre, con un reparto de primer nivel y la impresionante respuesta del público», asegura. Ella ya cantó antes en el Liceu «pero es la primera vez que lo hago dentro de la temporada de ópera». Y lo hace en el papel de Teresa, que la obliga a caracterizarse con más años.

Artaza está afincada en Múnich pero se mueve continuamente por los compromisos de una buena época como cantante. «Actúo mucho en Alemania, Austria, Suiza y España», asegura. «Está siendo un año muy rossiniano porque debuté con una obra suya recientemente en Oviedo y ahora voy a Frankfurt con otra de sus óperas». También está ya anunciado el debut de Artaza en el Teatro Real de Madrid el próximo año. «De momento no tengo nada previsto en Donostia y me da mucha pena porque me encanta cantar en casa. Esta Quincena no podré estar en San Sebastián porque estaré ensayando algo que aún no puedo contar».

Danza 'made in Errenteria'

¿Por qué elijo esta foto? «Se nos puede ver a Igor Bacovich y a mí con las diez bailarinas que toman parte en esta especial coreografía que creamos para esta 'Sonnambula' y que nos supone un trabajo distinto al de nuestras otras producciones».

En el original montaje de esta ópera hay una danza expresamente creada a petición de Bárbara Lluch, directora de escena. La coreografía es obra de la compañía Metamorphosis Dance, que forma Iratxe Alsa con Igor Bacovih. La coreógrafa y bailarina de Errenteria, que nos atiende desde París, donde trabaja estos días, cuenta que ha sido «una experiencia muy gratificante».

«Nos llamó Bárbara para crear esa coreografía que se incrusta en ocho pases a lo largo de la representación», explica. «Se estrenó en el Real, luego nos llevó a Tokio, ahora está en Barcelona y después irá a Palermo. En cada ciudad hacemos un casting, muchas veces con bailarinas que ya conocemos, y elegimos las diez profesionales que participan en la función».

Para Ansa «es muy interesante este trabajo, que se aparta de otras producciones propias que solemos hacer, y que nos ha permitido colaborar con artistas tan buenos, y tan cercanos para nosotros, como Xabier y Carmen. Y por cierto, hay otro guipuzcoano más: Rodrigo de Vera, el pianista titular del Liceu, que es de Irun», remata Iratxe.