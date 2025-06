'The Last of Us', la maldición de la inmunidad

Lorenzo Mejino Domingo, 15 de junio 2025, 16:42 Comenta Compartir

Las adaptaciones de videojuegos de gran éxito se están convirtiendo en una de las grandes fuentes de inspiración para la creación de series como los casos recientes de 'Halo' o 'Fallout', pero nada es comparable a la enorme expectación que ha despertado desde su estreno 'The Last of Us', la adaptación televisiva del que es considerado uno de los mejores videojuegos de la historia.

Una gran ventaja para los espectadores es que no es necesario conocer o haber jugado a 'The Last of Us', como ha sido mi experiencia personal, para poder disfrutar de una serie enormemente entretenida, aunque se desconozca todo sobre el juego y su entorno.

The Last of Us Plataforma MAX

Nacionalidad Estados Unidos

Temporada Enero 2023

Episodios 16 de 60 minutos

Creadores Craig Mazin, Neil Druckmann

Protagonistas Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna

La trama: 'The Last of Us' empieza con un prólogo ubicado en 1968, en el que un doctor alerta sobre los posibles peligros de los hongos como posibles generadores de pandemias futuras potencialmente más peligrosas que las bacterias o virus, sentando las bases de lo que acabó pasando décadas más tarde.

Tras esa primera escena, la historia pasa directamente a ese futuro apocalíptico por la presencia de un hongo denominado Cordyceps, que ha infectado a cientos de millones de seres humanos sin cura conocida.

El protagonista es Joel, un superviviente que todavía sigue completamente traumatizado veinte años después por la perdida de su hija Sarah en las primeras fases de la infección y se ha convertido en una especie de contrabandista de élite junto a su colega Tess, por su facilidad en atravesar áreas infectadas sin ser detectado.

Ambos son contactados por Marlene, la líder de un grupo de la resistencia denominado Fireflies que les encarga llevar a la joven Ellie, la única persona inmune conocida en todo el mundo, en un peligroso viaje hacia el oeste hasta una instalación médica en Salt Lake City para poder encontrar una cura.

A partir de ese encargo, 'The Last of Us' es la crónica de ese viaje al oeste, en el que van pasando por diferentes escenarios llenos de peligros que tienen que ir atravesando de una forma similar a los niveles del videojuego.

Las amenazas pueden venir de diferentes fuentes, desde las propias personas infectadas hasta oscuras organizaciones gubernamentales como FEDRA, pasando por todo tipo de personajes y grupos resistentes que se van encontrando por el camino y que deben ir superando para pasar a la siguiente fase.

El hilo conductor es la relación emocional que se establece entre Joel y Ellie, dos personajes muy solitarios y traumatizados por eventos del pasado que acaban creando un vínculo muy fuerte en ese viaje hacia el Oeste, con diferentes paradas en lugares como Kansas City.

En el caso de Ellie, su inmunidad no deja de ser una especie de maldición que le ha convertido en una persona muy solitaria y aislada del mundo, además de convertirle en un deseado conejillo de indias para mucha gente. Su necesidad de afecto la consigue con Joel que la trata como si fuera la hija que perdió en su momento, formando una pareja de lo más compenetrada frente a todas las aventuras a que se enfrentan.

'The Last of Us' es una aventura apasionante de la mano de dos grandes personajes que se ayudan y complementan a la perfección.

Creadores: Neil Druckmann creó en 2013 el juego 'The Last of Us', que se convirtió en una auténtica sensación, generando diversas secuelas que iban aumentando su fama y prestigio.

Tras diversos intentos infructuosos de llevarlo al cine, en 2019, a través de contactos comunes, conoció a Craig Mazin, que acababa de triunfar con 'Chernobyl' y estaba buscando un nuevo proyecto. Mazin era un apasionado del juego y en esa primera reunión sorprendió a Neil Druckmann con su visión de una posible adaptación en forma de miniserie que fue aprobada por HBO.

Protagonistas: Pedro Pascal y Bella Ramsey tuvieron sus primeros papeles importantes en 'Juego de Tronos' para proseguir con unas carreras muy interesantes, en las que destacan respectivamente 'El Mandaloriano' y 'His Dark Materials', pero nada comparable al nivel de compenetración y química que muestran durante su peligroso viaje.

[ Más en el blog Series para gourmets ]

Temas

Series de Televisión