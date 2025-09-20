Seis grandes esculturas en bronce de Chillida Belzunce se exponen en Alemania

El artista donostiarra Eduardo Chillida Belzunce expone seis grandes esculturas en bronce en el Skulpturenpark Wesenberg próximo a Berlín, desde hoy y hasta el 12 ... de octubre del año que viene. Las seis obras en gran formato que conforman la exposición 'Raíces compartidas' se pudieron ver por primera vez hace ocho años en la plaza del Louvre de París, posteriormente viajaron al atrio de la iglesia de San Vicente y tras pasar por Lleida en 2021, a Londres (Reino Unido), se instalaron durante un año en Lower Grosvenor Garden, un pequeño parque junto al Palacio de Buckingham. Desde hoy, se pueden contemplar en el citado parque alemán, un país con el que su padre, Eduardo Chillida, mantuvo una estrecha vinculación durante toda su trayectoria artística.

La muestra llega al Skulpturenpark Wesenberg de la mano de la Fundación Peter Wilmot Thompson y la Fundación Gabarrón. Comisariada por Susana Álvarez, mujer del artista, 'Raíces compartidas' es una evocación de «los lazos entre pueblos e individuos, entre España y Alemania, entre todos aquellos que aman el arte y lo sienten como un signo de unidad universal», en palabras de los organizadores. También representa el vínculo que une a los artistas procedentes de los cinco continentes que exponen junto a Chillida Belzunce en este museo.

El artista no ocultaba ayer su satisfacción por el hecho de que sus esculturas vayan a permanecer algo más de un año en un parque magnífico, un paraíso plagado de una gran variedad de árboles y con un lago lleno de flora y fauna autóctona y también peregrina. «Para mí esta exposición supone un paso más en mi carrera. Me alegra el estar rodeado de árboles magníficos y de distintas obras que juntas componen un verdadero espectáculo visual. Me satisface también mostrar mi obra en un país tan interesante como Alemania, donde la cultura y el arte están muy presentes y son realmente valorados», asegura desde Alemania el artista.

Regreso a la escultura

Las esculturas de bronce fueron creadas por Chillida Belzunce (Donostia, 1964) hace ya una década, tras su regreso a la escultura en 2010, una vez recuperada la movilidad de su mano derecha que había perdido a consecuencia de un accidente de moto en 1985. Formado junto a artistas como Antonio López, fue ese accidente el que interrumpió su trayectoria como escultor y le llevó a volcarse en la pintura con la mano izquierda. Desde su primera exposición, que fue en 1988, su obra ha pasado por París, Londres y México. En 2024, con motivo de su 60 cumpleaños, presentó su arte abstracto en Ibiza.

El parque cuenta con más de 30 artistas internacionales destacados, entre los que se encuentran Dr. Mig Dann, T. Daikaku, Fré Ilgen, Lawrence Edwards, Cristóbal Gabarrón, Erwin Fabian, Cornelia Nagel, Benjamin Storch, Gevorg Tadevosyan, Oliver Tanner, Johann Tovar Carrera y Wulfried Hengstenberg.