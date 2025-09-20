Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eduardo Chillida Belzunce, junto a su obra 'Mano V' en el parque alemán. JUAN MANUEL GABARRÓN

Seis grandes esculturas en bronce de Chillida Belzunce se exponen en Alemania

La muestra 'Raíces compartidas', permanecerá en el Parque de esculturas de Wesenberg, próximo a Berlín, hasta otoño del próximo año

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:48

El artista donostiarra Eduardo Chillida Belzunce expone seis grandes esculturas en bronce en el Skulpturenpark Wesenberg próximo a Berlín, desde hoy y hasta el 12 ... de octubre del año que viene. Las seis obras en gran formato que conforman la exposición 'Raíces compartidas' se pudieron ver por primera vez hace ocho años en la plaza del Louvre de París, posteriormente viajaron al atrio de la iglesia de San Vicente y tras pasar por Lleida en 2021, a Londres (Reino Unido), se instalaron durante un año en Lower Grosvenor Garden, un pequeño parque junto al Palacio de Buckingham. Desde hoy, se pueden contemplar en el citado parque alemán, un país con el que su padre, Eduardo Chillida, mantuvo una estrecha vinculación durante toda su trayectoria artística.

