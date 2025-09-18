«¿Tú sabías que yo viví en Donosti...?»: una noche con Raúl Cimas y otros 'ilustres ignorantes'

«¿Tú sabías que yo viví dos años en Donosti?». Te lo pregunta el actor y humorista Raúl Cimas serio, mirándote fijo a los ojos, ... y te sientes Andreu Buenafuente: ¿me habla en serio o en broma? ¿Qué contesto? «¡Es verdad! Yo trabajé hace años en un programa que hacía la productora ElTerrat en ETB, presentado primero por Sobera y después Iñaki López. Hacía de 'follonero', como Jordi Évole, y vivía en la Plaza de Easo».

Cimas ha vuelto a 'su' Donostia con amigos pero como «fijo discontínuo» o «interino», tal como lo define Javier Coronas, director y presentador de 'Ilustres ignorantes', el programa de Movistar Plus que vive su 19 temporada y que el martes grabó dos especiales en el Victoria Eugenia donostiarra, con el teatro repleto, con el cine como tema y la excusa del Zinemaldia.

«Raúl sustituye a nuestro amigo Javier Cansado hasta que se recupere», explica Coronas. Cansado anunció justamente el lunes que ha sido operado de un cáncer y se encuentra en proceso de recuperación. «Estamos en contacto permanente con él, sabe que le queremos mucho porque es muy buen compañero y sobre todo muy buena persona».

Coronas, Pepe Colubi y Cimas conversaron con este periódico un rato antes de que empezara la grabación en un teatro 'reconvertido' en set del programa con una potente producción. El presentador donostiarra Ion Aramendi y la actriz Maribel Salas fueron los invitados del primer especial y minutos después se grabó el segundo con la también actriz Marta Fernández-Muro y el humorista Raúl Pérez caracterizado como León de Aranoa. Los programas se emitirán los días 23 y 30 de septiembre.

Ampliar El set de 'Ilustres ignorantes', trasplantado al Victoria Eugenia. MOVISTAR+

Quejas en el paraíso

«Nos han obligado a venir a Donosti...», bromea Coronas, «pero cedimos en el primer momento». No es habitual grabar fuera del teatro madrileño, «pero era una oportunidad aprovechar el Festival», dice Pepe Colubi. 'Ilustres ignorantes' es uno de los espacios televisivos más longevos, casi a la altura de 'Saber y ganar'. «Una vez vi a Jordi Hurtado en los pasillos de TVE en Sant Cugat», añade Colubi, «y parecía que vivía ahí: me impresionó».

Hablan todo el rato entre bromas. Cimas prepara el estreno el día 25 de la nueva temporada de 'Poquita fe'. Les preguntamos por San Sebastián. Cimas remarca los buenos años que vivió en Donostia y sus compañeros destacan la buena acogida que encuentran siempre en el País Vasco. Dejan dos preguntas «para no decir solo cosas buenas, porque ya sabemos que aquí casi todo lo es». Colubi: «¿Qué pasa aquí con los taxis, que parece imposible encontrar uno por la noche?». Y Cimas: «¿Por qué en las terrazas de los bares no dejan poner ceniceros?».

Tras sus reclamaciones ciudadanas se fueron a grabar el programa entre las risas y las ovaciones del público.