Sorpresas en la sorpresa

La señora Christie, reina del suspense y del policíaco, con personajes tan atractivos como Hércules Poirot y Miss Marple, sigue interesando al público con sus ... historias. Aunque conozcamos la resolución de sus casos sobre crímenes, hay algo atractivo en su simplicidad y en la manera de llevar al espectador hacia los finales que continúa interesando en sus libros y en todas las versiones de cine y teatro que se han realizado.

Reconociendo sus habilidades, siempre me pareció demasiado aficionada a sacar conejos de la chistera como forma de resolver los entuertos. En el caso que nos ocupa, los animalillos orejudos no paran de saltar desde el inicio de la obra, que primero fue novela y luego ella misma adaptó a la escena.

Testigo de cargo Autora Agatha Christie

Versión Roberto Santiago

Producción Octubre, Tanttaka, Bito

Intérpretes Fernando Guillén Cuervo, Isabelle Stoffel, Bruno Ciordia, José Luis Esteban, María Zabala, Markos Marín, José Cameán, Nerea Mazo

Dirección Fernando Bernués

Duración Una hora y cuarenta y minutos

Lugar Teatro Victoria Eugenia

Fecha 6-8-2025

Esta producción de 'Testigo de cargo' cumple de sobra, aderezada de cierta innovación escénica para lo que se suele llevar en sus adaptaciones. Los actores forman un conjunto bastante homogéneo, aunque con Guillén Cuervo ejerciendo con acierto de maestro de ceremonias. Transmite muy bien ese elemento de humor que se le ha dado al personaje y su casi sobreactuación se mantiene en el límite, logrando ser el motor de toda la trama.

Una historia que cambia lo policial y la investigación por lo judicial y en la que los 'conejos' nos llevan en volandas hacia un final sorpresivo en la misma sorpresa. Si no lo conocen no lo busquen antes de ir porque se lo pasarán mucho mejor con esta aseada obra.