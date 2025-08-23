Un estrés muy divertido

Una 'escape room' es un juego de aventura en el que varias personas se encierran en una habitación en la que han de resolver acertijos ... y pruebas con un tiempo marcado, que suele ser una hora. Se ha convertido en un divertimento muy popular, siendo España uno de los países donde hay más salas de este tipo.

La función que nos ocupa nos introduce de testigos en uno de esos espacios peculiares, donde dos mujeres y dos hombres habrán de cumplir todos los pasos y poder salir de todos los líos en los que se ven envueltos. Es una propuesta ideal, tanto para ir por el lado del terror como para el de la comedia, que ha sido el escogido.

A esta función le interesa divertir mostrando sobre todo el lado oculto de cada personaje: una joven progre de catálogo y su novio inseguro, y un matrimonio aparentemente feliz. Todos son muy bien presentados y ya antes de que entren en la sala conocemos con detalle la personalidad de cada uno.

Una vez en el interior sube muy rápido el estrés al que son sometidos, mientras aparecen numerosos secretos que convierte la 'fiesta' en una olla de presión cada vez más cómica. El público está bien surtido de giros y sorpresas, con un ritmo bien alimentado. Y lo celebra con abundantes carcajadas.

Es una obra sencilla, pero necesitada de que no falle ni un minuto el reloj cómico. Y como tal funciona muy bien. El reparto da la talla, aportando fuerza y comicidad a unos personajes que no paran de crecer.