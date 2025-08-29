Enredados en su humor

En agosto del año pasado estos mismos actores trajeron al Principal la comedia 'Un secreto a voces', escrita también por el autor de la pieza ... que nos trae aquí ahora. Si entonces la propuesta trataba sobre las sorpresas y secretos, ahora le toca el protagonismo al dinero.

Dos hermanos y una hermana no han terminado casi de salir del funeral de su padre cuando ya están dispuestos a casi todo por la herencia. Pero resulta que el finado era un tipo cachondo y deja a sus hijos frente a un enigma que han de resolver para acceder a la pasta. Además, hay otra hermana, real o supuesta, que se suma a la fiesta.

Una hermana para tres hermanos Autor Álvaro Carrero

Producción Producciones La Cochera

Intérpretes Virginia Muñoz, Pablo Puyol, Noemí Ruiz, Miguel A. Martín.

Dirección Álvaro Carrero

Duración Una hora y veinte minutos

Lugar Teatro Principal

Fecha 28-8-2025

Y digo fiesta porque, igual que con 'Un secreto a voces', es un no parar de situaciones chistosas que esta vez están llevadas mucho más a la caricatura, tanto que por momentos parece que asistimos a una comedia del absurdo, pero no sé si es algo buscado o el producto de un humor que más que nada se enreda en sí mismo.

La comedia carece de giros y sorpresas que alienten la historia. Tanto que tras unos cuantos minutos de desmadre bien divertido ya poco más se va a sumar. Necesita un texto más elaborado y unos personajes menos planos. El resultado es que el montaje se alarga y lo que al principio hace gracia luego va perdiendo gas.

Los actores juegan a esa parodia y la llevan hasta el extremo con empeño logrando bastantes risas. En ese acercamiento al absurdo podría estar el hallazgo cómico, pero todo se queda un poco a medias.