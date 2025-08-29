Enredados en su humor
Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00
En agosto del año pasado estos mismos actores trajeron al Principal la comedia 'Un secreto a voces', escrita también por el autor de la pieza ... que nos trae aquí ahora. Si entonces la propuesta trataba sobre las sorpresas y secretos, ahora le toca el protagonismo al dinero.
Dos hermanos y una hermana no han terminado casi de salir del funeral de su padre cuando ya están dispuestos a casi todo por la herencia. Pero resulta que el finado era un tipo cachondo y deja a sus hijos frente a un enigma que han de resolver para acceder a la pasta. Además, hay otra hermana, real o supuesta, que se suma a la fiesta.
Una hermana para tres hermanos
-
Autor Álvaro Carrero
-
Producción Producciones La Cochera
-
Intérpretes Virginia Muñoz, Pablo Puyol, Noemí Ruiz, Miguel A. Martín.
-
Dirección Álvaro Carrero
-
Duración Una hora y veinte minutos
-
Lugar Teatro Principal
-
Fecha 28-8-2025
Y digo fiesta porque, igual que con 'Un secreto a voces', es un no parar de situaciones chistosas que esta vez están llevadas mucho más a la caricatura, tanto que por momentos parece que asistimos a una comedia del absurdo, pero no sé si es algo buscado o el producto de un humor que más que nada se enreda en sí mismo.
La comedia carece de giros y sorpresas que alienten la historia. Tanto que tras unos cuantos minutos de desmadre bien divertido ya poco más se va a sumar. Necesita un texto más elaborado y unos personajes menos planos. El resultado es que el montaje se alarga y lo que al principio hace gracia luego va perdiendo gas.
Los actores juegan a esa parodia y la llevan hasta el extremo con empeño logrando bastantes risas. En ese acercamiento al absurdo podría estar el hallazgo cómico, pero todo se queda un poco a medias.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.