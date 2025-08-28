Las actrices salvan la función

Como muy bien expresaba Lola Herrera en la entrevista concedida a este periódico, la sociedad se muestra indiferente con las personas mayores y actúa con « ... un desprecio amplio y profundo hacia la vejez».

En esta función se cuentan cosas de una mujer mayor, la escultora sudafricana Helen Martins, nacida en 1898. Una artista que se expresó artísticamente de una manera libre. De formación autodidacta, trabajaba sobre todo con polvo de vidrio, causa por la que fue quedándose sin vista. A los 78 años se suicidó.

'Camino a La Meca' Autor Athol Fugard

Versión Claudio Tolcachir

Producción Pentación Espectáculos

Intérpretes Lola Herrera, Natalia Dicenta, Carlos Olalla

Dirección Claudio Tolcachir

Duración Una hora y veinte minutos

Lugar Teatro Victoria Eugenia

Fecha 27-8-2025

En esta versión de Tolcachir, esa nota final desaparece y se toma un dirección más abierta a lo esperanzador, a la conquista de lo emocional. No conozco el texto original, pero con el que se trabaja aquí la obra transcurre lenta, desde una anécdota que tiene escaso desarrollo. La siento pesada, como si alguien le hubiera puesto unos grilletes.

El encuentro entre Helen y su joven amiga Elsa parece expresado con sordina, le cuesta avanzar y cuesta acompañarlo.

Por fortuna Helen es Lola Herrera y a Elsa la encarna Natalia Dicenta. La primera una de las grandes del teatro español, que a sus noventa años da una nueva lección de estar en un escenario. Es una actriz de detalles, de pequeños silencios, de una delicadeza que aturde, dicho desde lo poético. Su hija es una buena actriz, eficaz. Una intérprete sólida y discreta.

Entre ambas, con la buena ayuda de Carlos Olalla, ponen luz y emoción a un montaje que de otra manera resultaría bastante anónimo en mi recuerdo.