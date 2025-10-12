Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rafael Moneo posa tras la entrevista en el Paseo de la Concha, «un ejemplo maravilloso de cómo hacer ciudad en un entorno natural». IÑIGO ROYO

Rafael Moneo | Arquitecto

«San Sebastián es especial: aquí están tres de mis obras que me hicieron más feliz»

El 'maestro', que a sus 88 años sigue trabajando, vuelve a Donostia para recibir el homenaje del Orfeón. «Con más dinero quizás el Kursaal hubiese sido un edificio peor»

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:14

Tiene 88 años, pero sigue transmitiendo pasión y curiosidad por su trabajo y por la vida. Mantiene una memoria prodigiosa: mientras pasea por La Concha ... te señala «este edificio tan bueno que hizo Pedro Muguruza» o recuerda a los amigos de Eibar o Tolosa que estudiaban en su Tudela natal en la infancia. Rafael Moneo vueve a Donostia, ciudad tan imbricada en su carrera y en sus vivencias personales. Aquí vio el mar por primera vez y aquí están tres de sus obras que considera fundamentales, de épocas bien distintas: el edificio Urumea, el Kursaal y la iglesia Iesu. «Las tres me hicieron feliz», resume.

