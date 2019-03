«El Quidditch es un deporte como cualquier otro, aunque sea inventado» Aitziber Mindegi, Jugadora de Quidditch P.R. SAN SEBSTIÁN. Domingo, 24 marzo 2019, 12:07

Comenzó a jugar a Quidditch hace dos años, con 22, atraída por la película de Harry Potter. Forma parte del Gipuzkoa Golden Dragons y es una de las mejores 'cazadoras' de quaffle.

- ¿Cuánto hay de fantasía y cuánto de realidad en el Quidditch?

- Es un deporte como cualquier otro, lo que pasa es que no es oficial. Es una mezcla entre rugby, balonmano y baloncesto.

- Con la peculiaridad de que llevan un tubo entre las piernas que hace las veces de escoba...

- Sí, de hecho a mi me parece un elemento fundamental porque entra dentro de la dinámica de este deporte. Alguna vez se ha hablado de dejarlas... pero sin las escobas, el Quidditch sería muy diferente. Además, esta pieza te ayuda a diferenciar qué jugador ha sido neutralizado.

- Es un deporte que siempre va a estar vinculado a las películas de Harry Potter...¿le suele molestar?

-No, de hecho yo soy fan de la saga y todo el mundo mágico que hay alrededor, pero no somos una cuadrilla de frikis. Sí que hay un movimiento dentro del Quidditch que quiere darle más seriedad.

- Entenderá que el juego genere expectación...¿cómo es un entrenamiento de Quidditch?

- Como el de cualquier otro deporte. Realizamos ejercicios físicos, tácticos, estiramientos... Sí hay algunos ejercicios determinados, como placajes, parecidos a los que se hacen en rugby pero con una mano, porque necesitas la otra para sujetar la escoba. Es como en baloncesto que hay que botar la pelota para avanzar o usar sólo los pies en el fútbol. Cada entrenamiento dura entre dos y tres horas aproximadamente porque como la mayoría somos estudiantes, tenemos que condensar los entrenamientos en solo un día.

- Existe una selección de Quidditch en Euskadi integrada por los equipos de los tres territorios. ¿Compiten a nivel profesional?

- No, somos aficionados porque no está considerado deporte oficial y estamos configurados como una asociación, no existen federaciones aunque actuamos como tales. Existen ligas, campeonatos por selecciones, la Copa del mundo...En España hay 20 equipos de Quidditch, en Inglaterra y Alemania cerca de 50 y en Asia se está expandiendo mucho.

- ¿Qué le atrajo de este deporte?

- Es muy táctico y dinámico porque hay muchos balones, muchos jugadores y diferentes posiciones. El juego es muy rápido, además de divertido. Si no conoces las reglas puede resultar caótico, sólo para el arbitraje se recomiendan nueve árbitros.