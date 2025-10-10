Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Al fondo, chimenea del crematorio en Urgull. En primer plano, en Igeldo, una licencia de la Inteligencia Artificial. LOBO ALTUNA

Entre la propuesta y la ocurrencia: las nueve 'Donostias' que no llegaron a ser

Mugak ·

La Bienal de Arquitectura de Euskadi expone en las marquesinas de bus 'Ucronías', con proyectos que no prosperaron o no pasaron del esbozo

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Ocho grandes torres con jardines en Ondarreta y un puente desde el actual Peine del Viento a la isla de Santa Clara. Un aeropuerto en ... Astigarraga con el consiguiente encauzamiento de dos kilómetros del río Urumea. Un cementerio con crematorio en la cima del monte Urgull. Un proyecto de rascacielos en Sagüés. Un gran puerto fluvial en las marismas que actualmente ocupa el barrio de Amara. Son cinco de los nueve proyectos para la ciudad de San Sebastián que quedaron en esbozos o incluso en ocurrencias. Con estos materiales del pasado que no fue y que, sin duda, hubieran alterado para bien o para mal el presente de la ciudad, el diseñador Santos Bregaña ha montado la exposición 'Ucronías de San Sebastián'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  2. 2 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  3. 3

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  6. 6

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso
  7. 7

    Los atuneros vascos varados en Senegal: «Después de once meses ya no sabemos qué hacer y estamos a punto de quedarnos sin barcos»
  8. 8

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso
  9. 9

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  10. 10

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Entre la propuesta y la ocurrencia: las nueve 'Donostias' que no llegaron a ser

Entre la propuesta y la ocurrencia: las nueve &#039;Donostias&#039; que no llegaron a ser