Entre la propuesta y la ocurrencia: las nueve 'Donostias' que no llegaron a ser

Ocho grandes torres con jardines en Ondarreta y un puente desde el actual Peine del Viento a la isla de Santa Clara. Un aeropuerto en ... Astigarraga con el consiguiente encauzamiento de dos kilómetros del río Urumea. Un cementerio con crematorio en la cima del monte Urgull. Un proyecto de rascacielos en Sagüés. Un gran puerto fluvial en las marismas que actualmente ocupa el barrio de Amara. Son cinco de los nueve proyectos para la ciudad de San Sebastián que quedaron en esbozos o incluso en ocurrencias. Con estos materiales del pasado que no fue y que, sin duda, hubieran alterado para bien o para mal el presente de la ciudad, el diseñador Santos Bregaña ha montado la exposición 'Ucronías de San Sebastián'.

Una muestra que por primera vez tiene como soporte las marquesinas de autobús de la ciudad, que va acompañada de textos explicativos de estos proyectos –en euskera, castellano, inglés y francés–, y en la que el escritor Harkaitz Cano aporta unas 'postales' enviadas desde el pasado. La iniciativa se enmarca dentro de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi-Mugak y permanecerá instalada hasta el 14 de noviembre.

Además del puerto fluvial que imaginó en 1868 el ingeniero Francisco Lafarga, el 'Ondarreta Summer Resort', firmado en 1950 por Pedro Bidagor, el aeropuerto de Astigarraga, ideado en 1935 por Juan Machimbarrena, el cementerio-crematrio en Urgull, ocurrencia del aristócrata húngaro Julius von Madarasz o los rascacielos de Sagüés, 'Ucronías de San Sebastián' recoge otras propuestas. Una es la de crear una descomunal cumbre llana en lo alto de Urgull para que acogiera una urbanización de lujo para el turismo de élite.

Fortificar la isla 'a la rusa'

Otro, el monumento asilo en la isla de Santa Clara que en 1913 puso sobre la mesa el arquitecto Teodoro Anasagasti por encargo de Rafael Picavea con el objetivo de perpetuar el recuerdo de la destrucción de la ciudad un siglo antes. También es protagonista la isla de Santa Clara con la sugerencia de fortificar el enclave, aunque Bregaña especula con que fuera un mero ejercicio de alguna academia militar moscovita. Finalmente y en la que es la propuesta más libre, 'Ucronías de San Sebastián' juega con la imagen de un Sagrado Corazón inclinado en lo alto de Urgull, una licencia creada a partir de los problemas de cimentación que presentó el proyecto. «No estamos en la polémica política o religiosa, lo que nos interesa es especular de forma artística con la posibilidad de que este Jesucristo quedara permanentemente inclinado», aclara el diseñador, que ha recurrido a la Inteligencia Artificial para generar las imágenes.

«Ya que Mahoma no va a la montaña, lo que hemos hecho Harkaitz Cano y yo es llevar la montaña a Mahoma y trasladar esta exposición a las marquesinas de autobús. El formato postal nos ha permitido, con la magia de Harkaitz, contar esas realidades a través de unos pequeños textos», explica Bregaña, que ha contado con la colaboración de Emilio Varela en el trabajo de documentación. En opinión del diseñador, no todo son disparates. «Hay proyectos muy rescatables que hubiesen cambiado el rumbo de la ciudad». ¿Para bien? «No podemos saberlo. El más transformador de todos sería el puerto fluvial, que proponía unas grandes dársenas y que hubiera convertido a San Sebastián en una ciudad de comercio e industria y que no dependería del turismo». También considera interesante el proyecto de Machimbarrena para crear un aeropuerto en Astigarraga. La aviación en aquel 1935 era la que era y así, un viaje San Sebastián-Canarias hubiera requerido escalas en Bilbao, Vitoria, Burgos, Valladolid o Madrid.

Rascacielos en Sagüés, un cementerio-crematorio en Urgull o un aeropuerto en Astigarraga protagonizan algunos de los carteles

El proyecto de Santos Bregaña se completa con las postales escritas por Harkaitz Cano referentes a las nueve imágenes

Esta propuesta, que abarca proyectos presentados de 1858 a 1971, se presentará hoy en la charla que mantendrán el periodista e historiador Félix Maraña y el propio Santos Bregaña, a las 19.00 horas en el Instituto de Arquitectura de Euskadi (Convento de Santa Teresa). Además, habrá talleres que, bajo el título de 'Turismo raro', impartirá Iñaki Otamendi mañana (12.00 horas), y los sábados 18 (17.00 horas) y 25 (12.00 horas) de este mes, en el Instituto de Arquitectura.