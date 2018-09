El Premio Manuel Lekuona, para Mari-Jose Azurmendi Mari-Jose Azurmendi, junto a Iñaki Dorronsoro, presidente de Eusko Ikaskuntza. / E. I. La catedrática de la UPV/EHU, especialista en Psicosociolingüística, está «muy ilusionada, porque además es el tercer reconocimiento que recibo este año» FÉLIX IBARGUTXI SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 06:52

Mari-Jose Azurmendi Ayerbe (San Sebastián, 1944) obtuvo ayer el galardón Manuel Lekuona de Eusko Ikaskuntza. «Su trayectoria profesional y académica es excepcional, haciendo suya la normalización del idioma, con una fecunda aportación al euskera», subrayó ayer el jurado del galardón. Azurmendi ha sido pionera en temas de Sociolingüística, y en el desarrollo de la rama de conocimiento denominada Psicosociolingüística.

Ayer se mostró «muy ilusionada, porque además es el tercer reconocimiento que recibo este año. Me han hecho amiga de número de Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y académica honorífica de Euskaltzaindia».

Azurmendi ha trabajado en la docencia y la investigación. Ya no imparte clases en la Universidad, pero sigue muy de cerca «todo lo relativo a la situación del euskera y su uso en la sociedad. Algunas noticias me alegran, otras me enfadan», declaró ayer.

Ha sido pionera como mujer en diversos ámbitos: fue la primera mujer que dirigió el Liceo Alkartasuna de Beasain y una de las primeras mujeres en obtener cátedra en la UPV/EHU, entre otros logros. Fue la impulsora y creadora del Soziolinguistika Klusterra Elkartea (Sociedad Clúster de Sociolinguística) en el año 2000.

En la elección del premiado se ha recabado tanto la opinión popular como la de un jurado institucional. El voto de los socios de Eusko Ikaskuntza ha pesado un 30% sobre la decisión final, el de la 'Comunidad Vasca Global' un 10%, y el 60% restante ha quedado en manos del jurado institucional, conformado por representantes de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Euskaltzaindia, Sociedad de Ciencias Aranzadi, Fundación Labayru, Fundación José Miguel de Barandiaran, Euskal Kultur Erakundea, Institución Príncipe de Viana y la propia Eusko Ikaskuntza.

Datos Donostia-Beasain Nació y vive en San Sebastián, pero dirigió el Liceo Alkartasuna de Beasain. Catedrática de la UPV/EHU Fue una de las primeras mujeres que alcanzó ese rango. Sociolingüística Creó el organismo Soziolinguistika Klusterra Elkartea y dirigió la revista 'Bat'.

El Premio Manuel de Lekuona de Eusko Ikaskuntza fue creado en 1983 para el reconocimiento de personalidades de la cultura vasca cuya obra posea un interés significativo. El año pasado se reconoció la trayectoria del etnógrafo Fermín Leizaola, y hace dos, la del académico de Euskaltzaindia y escritor zuberotarra Jean Louis Davant.

«Azurmendi ha hecho suya la cuestión de la normalización del idioma y ha sabido situar el euskera en el centro de su trayectoria académica y militante -destacó Eusko Ikaskuntza-. Ha destacado por su aportación a la Sociolingüística. Se ha especializado en el estudio y conocimiento de la rama de conocimiento que sería denominada psicosociolingüística». En este sentido, cabe mencionar el libro que publicó con ese mismo título: 'Psicosociolingüística'.

Azurmendi fue directora de la revista de sociolingüística 'Bat' entre 2001 y 2006 . En 2017 fue homenajeada por la asociación Bagera Euskara Elkartea y en junio pasado recibió tributo de Eusko Ikaskuntza en Oñati en una asamblea especial donde se homenajeó a miembros veteranos.