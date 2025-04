Se plantea lanzar ya en 'streaming' los estrenos de los cines que se están cancelando, pero ¿provocaría eso la estocada a las salas?

Comenta Compartir

Ayer cuando hablaba de las películas de estreno que no pasan antes por los cines, sobre todo las producciones de Netflix, me rondaba la idea, ... como a mucha otra gente, pero me daba pudor expresarla: es casi tabú. O era, porque como todo va tan rápido en estos días, 24 horas después ya hay productores y distribuidores proclamándola. Si los cines permanecen cerrados y todos los estrenos se posponen 'sine die', ¿por qué no aprovechar las posibilidades de las plataformas digitales y evitar el parón de la exhibición cinematográfica estrenando ahí las películas en las fechas previstas para los cines?

Desde un punto de vista posibilista no hay más que entonar el manos a la obra y cómo no se nos ha ocurrido antes. Por otro lado sería un sálvese quien pueda y dejar a los cines en la estacada. Algo parecido a una traición, un aprovechemos ahora que las salas están prisioneras para montar nuestro estraperlo. En los dos últimos años se han producido las conocidas andanadas de Netflix para intentar estrenar 'Roma' o 'El irlandés' en salas durante un par de semanas como escaparate promocional de su verdadero patio de butacas, el de los sofas de millones de hogares. Y la mayoría de cines se ha resistido unida ante un sistema que puede derrumbar su modelo de negocio. Esta situación excepcional podría convertirse en norma. Si se da el paso, ¿cuando vuelva la normalidad podrán regresar los cines a la casilla de salida? ¿Se recuperarán las reglas previas o las distribuidoras le habrán cogido el gusto a estrenar en 'streaming'? Los dueños de los cines saben que tarde o temprano la relación entre el ámbito público y el doméstico va a tener que cambiar, pero con cuidadito. Hacerlo ahora en situación de emergencia puede sonar desleal. Pero qué tentación poder ver ya las películas que estaban a punto de estrenarse, como 'Papicha, sueños de libertad' o 'Mulan', aunque las 'majors' se supone que tienen menos cintura para esto. Los cines dispondrían de alguna ventaja, porque si todas las películas actuales se van en tropel a la cartelera de septiembre y octubre, que suele ser la época más nutrida del año, a ver qué hacen. Por otra parte, ¿qué pasará con las películas que solo llevaban una semana en cartelera cuando todo terminó, como 'Onward' de Pixar? ¿Volverán para completar el recorrido que preveían? Qué lío. Y mientras tanto los festivales de cine más próximos se siguen cancelando, excepto Cannes, que no dice nada. Ya surgen indignados que claman incluso por el boicot al festival y a sus patrocinadores si no se cancela ya. La anulación de los festivales grandes, incluso medianos, afectará a los pequeños que vengan después, porque estos se nutren en buena parte de aquellos. En fin, a ver. El Festival de Cannes no dice nada aún y algunos indignados piden el boicot si no se cancela ya Programa doble zulo: no son pocos los que en estos días aprovechan para ver en Netflix 'La trinchera infinita', que ya antes de la cuarentena estaba en el top de las películas más vistas de la plataforma. Puede ser todo un ejercicio de identificación espectador-personaje, con la tranquilidad de que Higinio se pasa treintaypico años dentro de un agujero dentro de su casa, y esperemos que nuestro confinamiento no llegue a los trientaypico días. Se puede hacer programa doble con 'Aupa, Etxebeste!', que hay que ver cómo les gusta a los Moriarti-Irusoin esto de los encierros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión